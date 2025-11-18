Lanzan taxis aéreos en Dubai

La compañía Joby Aviation Inc. ha estado haciendo uso de la Base de la Fuerza Aérea Edwards en Texas y en los Emiratos Árabes Unidos, para desarrollar esta tecnología.

El servicio que estará más orientado a un público de alto nivel adquisitivo, comenzará operaciones en algún momento del 2026.

"Es un avión absolutamente increíble para volar", dijo el piloto de pruebas Peter Wilson a medios estadounidenses. "El vuelo es suave, las cualidades de manejo son excepcionales".

Wilson, que previamente ha probado aviones de combate F-35, dijo que los controles en el taxi aéreo son "súper seguros" y muy simples de usar. Agregó que aseguran que el piloto tenga una "baja carga de trabajo".

El avión tiene seis hélices, para ser utilizadas en caso de emergencia. Según la compañía, un viaje en el taxi volador del tamaño de un SUV costará el equivalente a un Uber Black, la opción más cara que ofrece la aplicación de transporte.

El servicio no llevará a los usuarios de puerta a puerta, a lo largo de la ciudad habrá puntos de despegue y aterrizaje conocidos como vertiports. Una vez solicitado el servicio desde la aplicación, la nave buscará y trasladará a los pasajeros hasta uno de estos lugares.

Por el momento, hay designados cuatro puntos en Dubai, incluido el Aeropuerto Internacional Al Maktoum de la ciudad. Una vez que aterricen, los clientes serán transportados a su destino final en coche.

Se estima que se irán incorporando paulatinamente otros puntos de despegue y aterrizaje.

Sin tráfico y velocidades de hasta 200 mph, la compañía dice que un viaje de 45 minutos desde el aeropuerto hasta el centro de Dubai se puede reducir a solo 10 minutos.

La compañía dijo que el avión generalmente operará a 1.500 a 3.000 pies y tendrá un alcance de alrededor de 160 kilómetros (100 millas).

JoeBen Bevirt, CEO de Joby, dijo que los ingenieros pasaron 16 años "optimizando este avión para que fuera increíblemente silencioso, más silencioso que un helicóptero" al despegar y aterrizar. Agregó que "quería que sonara como el viento en los árboles".

Añadió que, dado que es un avión alimentado por batería, "necesitamos un cargador en cualquier lugar donde queramos hacer operaciones frecuentes".

¿Cuándo llegaran a América ?

Aunque pensó que Dubai sería el primero en lanzar este tipo de servicio, Bevirt predijo que las ciudades estadounidenses no se quedarán atrás. "Tal y como lo entendemos, habrá al menos cinco que se seleccionen para ser ciudades piloto", dijo, sin precisar cuáles.

En junio, el presidente Donald Trump firmó tres órdenes ejecutivas que la Casa Blanca dijo en un comunicado que acelerarían "la producción nacional de drones".

Con información de SUN

TG

