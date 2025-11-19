El cometa 3I/ATLAS , descubierto el 1 de julio de 2025 por la estación del Sistema ATLAS de Río Hurtado, en Chile, continúa su viaje por el sistema solar. Hoy, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) organizará un evento en vivo para compartir imágenes del cometa interestelar, por lo que te diremos dónde y a qué hora verlo.

La noticia de este cometa ha sido cubierta y difundida por National Geographic , y marca un antes y un después en el estudio y conocimiento de los objetos interestelares. Este hallazgo se convirtió en el tercer objeto interestelar identificado que no pertenece a nuestro sistema solar, después de Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019) .

Datos que debes de saber del cometa 3I/ATLAS

Detectado por primera vez el 1 de julio de 2025, 3I/ATLAS ha sido seguido por varios observatorios. Al alejarse del Sol, las condiciones para observarlo mejoraron, permitiendo estudiar su composición con técnicas como la radioastronomía.

La detección de las líneas de OH confirma que es un cometa activo y abre la puerta a investigar cómo su cola interactúa con el entorno solar. Además, es la primera vez que un objeto interestelar deja un rastro de radio claro, lo que permite estudiar su actividad química en tiempo real.

¿Dónde ver las imágenes de la NASA?

Por desgracia, el cierre del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump , también significó el cierre de las actividades en la NASA por considerarse "no necesaria" ni de importancia para la actual administración.

Para fortuna de muchas y muchos aficionados y estudiosos de los fenómenos astronómicos, la organización espacial ha reabierto sus puertas y este miércoles emitirá una transmisión en vivo donde compartirá imágenes del cometa.

Dicha emisión podrá ser disfrutada desde la página oficial de la NASA en punto de las 14:00 horas, tiempo del Centro de México. También podrá ser vista desde el canal oficial de YouTube perteneciente a este centro de estudios espaciales.

La NASA ha reabierto sus puertas y este miércoles emitirá una transmisión en vivo. ESPECIAL / NASA

¡No desaproveches esta oportunidad única e irrepetible en el mundo!

Con información de SUN.

Te recomendamos: El gobierno de Trump demandó a California por ESTE motivo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF