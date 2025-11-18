¿Por qué el 19 de noviembre tendrá la noche más oscura del mes?

Este 19 de noviembre se vivirá la noche más oscura del mes, un momento ideal para observar el cielo y apreciar la vía láctea con claridad excepcional. Según expertos, esta es una oportunidad única, ya que la visibilidad de los astros se verá favorecida por la ausencia de luz lunar y la oscuridad total del cielo.

La noche más oscura se debe a la fase de Luna Nueva, cuando el satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol, dejando su lado iluminado fuera de nuestra vista. Esta condición brinda una oscuridad casi absoluta, perfecta para contemplar estrellas y fenómenos astronómicos que suelen pasar desapercibidos en ciudades con alta contaminación lumínica.

Durante estas fechas se podrán observar eventos como las lluvias de estrellas de Pléyades e Híades, así como la Galaxia de Andrómeda. Además, la vía láctea será más visible que nunca, y los restos de la lluvia de meteoros Leónidas aún se podrán apreciar, creando un espectáculo celestial completo para los aficionados y observadores casuales.

El mejor momento para la observación, de acuerdo con Star Walk, será a las 6:47 GMT, que corresponde aproximadamente a las 12:47 a.m. en Ciudad de México, entre la noche del 19 y el amanecer del 20 de noviembre. Los astrónomos recomiendan buscar un lugar alejado de luces artificiales, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad y vigilar las condiciones climáticas, ya que la presencia de nubes puede afectar la visibilidad.

Esta noche representa una oportunidad inigualable para reconectarse con el universo y disfrutar de la majestuosidad del cielo nocturno. Aprovechar la oscuridad de la Luna Nueva y el bajo nivel de contaminación lumínica permitirá apreciar con detalle estrellas, galaxias y lluvias de meteoros, ofreciendo una experiencia memorable para todos los amantes de la astronomía.

