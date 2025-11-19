Si fuiste víctima de robo por tu iPhone o lo perdiste, la buena noticia es que con una serie de pasos puedes bloquear tu dispositivo para proteger tu cuenta de Apple y así como tu información personal. A continuación te decimos que hacer en este caso.

¿Cómo bloquear mi iPhone si me lo robaron?

Márcalo como perdido en iCloud.com/fin

Después de guardar la calma tras el incidente, lo primero que debes de hacer es poner el dispositivo en Modo perdido para bloquearlo. Recuerda que entre más pronto mejor, esto para evitar que el ladrón acceda a tu dispositivo y lo use, y que realice cambios en tu cuenta de Apple.

Estos son los pasos que debes de seguir para llevar a cabo tu bloqueo:

1. Ve a iCloud.com/find. No requieres de un código de verificación para iniciar sesión, por lo que puedes iniciar sesión y marcar tu dispositivo como perdido incluso si te roban el dispositivo de confianza.

2. En todos los dispositivos, selecciona el iPhone o iPad.

3. Elige marcar como perdido y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

¿Qué pasa después de marcar mi iPhone como perdido?

Después de haber marcado tu iPhone en modo perdido para bloquearlo, esto le sucederá a tu dispositivo:

Se bloquea con el código de tu dispositivo.

Se suspenden las tarjetas y pases de pago que utilices con Apple Pay.

Si utilizas la Protección del dispositivo en caso de robo para iPhone, se requiere Face ID o Touch ID para desactivar el Modo perdido, por lo que incluso si una persona tiene tu iPhone y conoce tu código, tu dispositivo seguirá bloqueado.

¿Cómo reportar un iPhone robado?

Tras haber seguido los pasos para bloquear tu iPhone, lo que debes de hacer es comunicarte con tu operador de telefonía celular para denunciar el robo de tu iPhone. Solicitar que suspendan tu cuenta y presentar un reclamo si tu iPhone está cubierto por el plan de tu operador de telefonía celular.

AS