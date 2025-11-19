¿Cómo bloquear mi iPhone si me lo robaron?

Si fuiste víctima de robo por tu iPhone o lo perdiste, la buena noticia es que con una serie de pasos puedes bloquear tu dispositivo para proteger tu cuenta de Apple y así como tu información personal. A continuación te decimos que hacer en este caso.Después de guardar la calma tras el incidente, lo primero que debes de hacer es poner el dispositivo en Modo perdido para bloquearlo. Recuerda que entre más pronto mejor, esto para evitar que el ladrón acceda a tu dispositivo y lo use, y que realice cambios en tu cuenta de Apple.Estos son los pasos que debes de seguir para llevar a cabo tu bloqueo:1. Ve a iCloud.com/find. No requieres de un código de verificación para iniciar sesión, por lo que puedes iniciar sesión y marcar tu dispositivo como perdido incluso si te roban el dispositivo de confianza. 2. En todos los dispositivos, selecciona el iPhone o iPad. 3. Elige marcar como perdido y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.Después de haber marcado tu iPhone en modo perdido para bloquearlo, esto le sucederá a tu dispositivo:Tras haber seguido los pasos para bloquear tu iPhone, lo que debes de hacer es comunicarte con tu operador de telefonía celular para denunciar el robo de tu iPhone. Solicitar que suspendan tu cuenta y presentar un reclamo si tu iPhone está cubierto por el plan de tu operador de telefonía celular. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS