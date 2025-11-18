Google lanza Gemini 3; ¿cuáles son las nuevas funciones y mejoras?

La empresa de tecnología estadounidense Google estrenó este martes su nueva interfaz de inteligencia artificial, considerada la más avanzada del momento, capaz de “leer la mente” y generar “experiencias interactivas” sobre cualquier tema gracias a su alto rendimiento, el cual —afirman— la posiciona como “el mejor modelo del mundo en compresión multimodal”.

Con este lanzamiento, la compañía busca dejar atrás versiones previas y posicionar a Gemini 3 como la competencia directa del reciente modelo presentado por OpenAI, ChatGPT-5.

"Es tecnología punta en razonamiento, diseñada para captar la profundidad y los matices, ya sea percibiendo las pistas sutiles en una idea creativa o desgranando las capas superpuestas de un problema difícil" , apunta hoy en un comunicado el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.

Un modelo "multimodal por naturaleza"

El líder del gigante tecnológico también señala que Gemini 3 es mucho mejor "descifrando el contexto y la intención" detrás de la solicitud del usuario, ya que se trata de un modelo "multimodal por naturaleza", lo que significa que puede procesar texto, imágenes y audio simultáneamente, en lugar de hacerlo por separado.

"Es increíble pensar que, en solo dos años, la IA ha evolucionado de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente", anota Pichai.

Gemini 3 será parte del Modo IA en el nuevo buscador de Google. ESPECIAL

Por primera vez, Google ofrece acceso a su nuevo modelo insignia de IA, Gemini 3 Pro, a todos los usuarios desde el primer día en la aplicación Gemini.

En tanto, a partir de hoy, en Estados Unidos, la inteligencia de Gemini 3 estará incluida en Modo IA (AI Mode) , así como en la aplicación Gemini, a los desarrolladores en AI Studio y Vertex AI, y en una nueva plataforma de desarrollo agéntico, Google Antigravity.

La empresa apunta a que este es el "mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal y su modelo agentivo y de codificación más potente y versátil".

Hay varias versiones de este nuevo modelo: Gemini 3 Pro, disponible en versión preliminar en la aplicación de Gemini, y Gemini 3 Deep Think, que estará disponible pronto para los suscriptores de Google AI Ultra.

Gemini 3, un buen "profesor" gracias a sus "experiencias interactivas"

Google destaca que el modelo Gemini 3 es una buena herramienta para aprender, razón por la que "todos los estudiantes universitarios de Estados Unidos recibirán un año gratis de Google AI Pro".

La empresa explicó a la prensa en una videoconferencia que ahora su IA es capaz de generar "experiencias interactivas" que pueden ayudar a los usuarios a "facilitar el aprendizaje" sobre cualquier tema.

Además, las capacidades de codificación mejoradas de Gemini 3 Pro le permiten generar mejores visualizaciones, agregó la compañía.

De momento, esta versión solo está disponible para usuarios y desarrolladores de Estados Unidos, pero la compañía informó que pronto se expandirá al resto de los países y estará disponible para todos los usuarios con una cuenta de Google.

