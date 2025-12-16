Lanzan nueva versión de ChatGPT para generar imágenes de mayor calidad

La generación de imágenes mediante Inteligencia Artificial ha entrado en una nueva etapa. La compañía OpenAI, acaba de lanzar una actualización de ChatGPT.

La versión más reciente del software de OpenAI introduce mejoras sustanciales que apuntan no solo a una mayor calidad visual, sino a una comprensión más profunda de las intenciones del usuario.

El salto en coherencia visual

Las imágenes ahora presentan una mejor anatomía, proporciones más consistentes y una interpretación más precisa de escenas complejas.

Esto se traduce en ilustraciones, retratos y composiciones que reducen errores comunes del pasado, como manos deformes, objetos incoherentes o perspectivas imposibles.

Otro punto clave es el mayor entendimiento en indicaciones. El sistema interpreta con mayor fidelidad descripciones largas, matices emocionales, referencias de estilo y la distribución entre elementos del entorno.

Esto permite a diseñadores, artistas y creadores obtener resultados más cercanos a su visión original sin necesidad de múltiples correcciones.

Edita y transforma imágenes

Con la nueva versión también es posible modificar elementos específicos como: fondos, iluminación, estilo artístico o detalles puntuales. Sin alterar el resto de la composición, lo que abre la puerta a flujos de trabajo más ágiles en publicidad, redes sociales y producción audiovisual.

En términos de estilo, el modelo demuestra una mayor versatilidad: ilustración digital, pintura tradicional, fotografía hiperrealista o estética cinematográfica. Además, responde mejor a referencias artísticas sin caer en imitaciones literales, favoreciendo resultados originales.

Este avance no solo beneficia a profesionales creativos, sino también a usuarios sin formación técnica, quienes ahora pueden generar imágenes complejas a partir de descripciones claras y accesibles.

La tecnología se consolida así como una herramienta de apoyo creativo, más que como un simple generador automático .

Con estas mejoras, la inteligencia artificial aplicada a la imagen se posiciona como un aliado cada vez más sofisticado para el diseño, la comunicación visual y la narrativa digital, marcando un nuevo estándar en la relación entre creatividad humana y tecnología .

