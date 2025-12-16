WhatsApp es una de las apps de mensajería más utilizadas por muchas personas. Es una herramienta ideal para hacer chats grupales y mejorar la comunicación entre varios usuarios; sin embargo al desear salir de un grupo puede ser algo incómodo. Aquí te decimos cómo salir de un grupo de WhatsApp y evitar que los demás contactos se den cuenta.

¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que se den cuenta?

Afortunadamente la app de Meta cuenta con una opción discreta para abandonar los grupos de WhatsApp, sin embargo, esto tiene algunas limitaciones, ya que los administradores del grupo si recibirán una notificación en el chat donde se les avisara que un usuario salió de la conversación grupal.

A continuación te decimos paso a paso cómo salir de un grupo de WhatsApp:

Abre WhatsApp y entra al grupo que deseas abandonar.

Toca el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Selecciona “Más” y luego pulsa “Salir del grupo”.

La app mostrará un mensaje indicando que solo los administradores recibirán la notificación.

Confirma tu decisión tocando “Salir”.

Cabe destacar que si prefieres esperar a tomar la decisión definitiva de salirte de algún grupo de WhatsApp, en ese mismo menú, también está la opción de “Solo silenciar” o “Cancelar”.

¿Cómo hacer un grupo de WhatsApp?

Por otro lado, si tu interés es crear un grupo de WhatsApp estos son los sencillos pasos que debes de seguir para hacerlo:

Entra a WhatsApp Haz clic en el menú de tres puntos Selecciona Nuevo grupo Elige los contactos Pon el nombre y crea el grupo.

