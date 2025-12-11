Lanzan una IA que ayuda a personas con ELA a recuperar la posibilidad de conversar

Este miércoles, dentro del marco del AI Summit de Nueva York, la Fundación Scott-Morgan lanzó una plataforma de inteligencia artificial enfocada en solucionar los problemas de comunicación que generan enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La plataforma llamada SMF permitirá un flujo de comunicación fluida con otras personas utilizando un avatar que gesticulará y pronunciará como si la persona no padeciera la enfermedad.

¿Cómo funciona?

Utilizando IA a través de diversos agentes que restaura el flujo natural de conversación para personas con discapacidades comunicativas graves, especialmente aquellas con ELA, la plataforma les crea un avatar que replica su cara que habla y gesticula como lo haría la persona si no padeciera la enfermedad.

El programa emplea tecnologías de Nvidia y Lenovo que permiten usar la voz de esas personas y su base de conocimiento para replicar la forma en la que se comunicarían si no tuvieran problemas de habla, escritura o respiración traduciéndolo a un nivel de conversación habitual.

Desde el seguimiento sensible de la mirada hasta potentes interfaces cerebro-computadora. SCOTTMORGANFUNDATION.COM

El aporte de México al programa

Estudiantes de la universidad asociada Tecnológico de Monterrey dedicaron más de 400 horas cada uno al desarrollo y pruebas del programa, realizando además la primera investigación empírica sobre cómo los avatares expresivos mejoran la comunicación.

Leah Stavenhagen, la cara visible del proyecto

Leah es la principal embajadora y cara visible del proyecto SMF VoXAI, y reivindica que la ELA no es una enfermedad que solo afecte a hombres mayores, sino también a muchas personas jóvenes como ella.

A los 26 años, Leah llevaba una vida plena en París; a punto de trabajar para una gran consultoría tras terminar su posgrado, enamorada de su prometido, aficionada a la natación y pasando los veranos con su familia en Michigan.

Pero en la primavera de 2019, la vida que había planeado cuidadosamente dio un giro inesperado y le diagnosticaron ELA.

"En muchos sentidos, esos primeros meses fueron los más difíciles. Sabía que las cosas habían cambiado para siempre y que el futuro se vería muy diferente al que había imaginado, pero mi mente no lograba comprenderlo. ¿Cómo podía estar tan cerca del final cuando, físicamente, tan poco había cambiado?", explica.

"El mayor impacto fue la enorme distancia que sentí respecto a mis compañeros. Yo solo quería vivir, así que las conversaciones sobre trabajos o planes de fin de semana me resultaban abrumadoramente triviales", añade.

Más de siete mil expertos y empresas debaten el papel transformador de la inteligencia artificial en el ámbito comercial, resaltando su implementación, sostenibilidad y desafíos éticos en AI Summit de Nueva York, que se celebra hoy y mañana.

