WhatsApp: ¿Pueden dejarse programados los mensajes?

WhatsApp se mantiene como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel global; sin embargo, aún no incorpora de forma nativa una función largamente solicitada por los usuarios: la programación de mensajes. Ante esta ausencia, diversas aplicaciones de terceros han ganado relevancia como soluciones para organizar envíos con anticipación, tanto en ámbitos personales como profesionales o académicos.

Estas herramientas permiten redactar mensajes y definir una fecha y hora específicas para su envío, lo que ayuda a evitar olvidos y a optimizar tareas recurrentes sin depender de recordatorios manuales. Aunque su uso implica conceder ciertos permisos en el dispositivo, se han posicionado como alternativas accesibles mientras WhatsApp no incluya esta función de manera oficial.

En Android, una de las opciones más utilizadas es Wasavi, disponible de forma gratuita en Play Store. La aplicación actúa como intermediaria con WhatsApp y facilita la programación en pocos pasos: seleccionar contacto, establecer fecha y hora y redactar el mensaje. Además, ofrece notificaciones previas al envío, lo que permite revisar, modificar o cancelar el contenido antes de que se envíe.

Para dispositivos iOS, una de las principales alternativas es Scheduled, disponible en App Store. Debido a las restricciones del sistema de Apple, el envío automatizado requiere siempre una confirmación manual. La app permite elegir WhatsApp como plataforma, programar mensajes únicos o recurrentes y, llegado el momento, envía una alerta que abre la aplicación con el texto listo para enviarse.

La creciente necesidad de programar mensajes, especialmente en entornos laborales y de coordinación, ha impulsado el uso de estas soluciones externas. Mientras WhatsApp no integre esta función en su ecosistema, aplicaciones como Wasavi y Scheduled continuarán cubriendo una carencia relevante, aunque con diferencias operativas según el sistema operativo.

