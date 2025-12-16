¿Por qué es importante rechazar las llamadas de spam en tu celular?

La Navidad está cada vez más cerca, una temporada asociada con la unión y el afecto. Sin embargo, también es una de las épocas en las que aumentan las ciberestafas y la proliferación de llamadas de spam, que pueden ir más allá de la simple publicidad y convertirse en intentos de fraude o extorsión.

Aunque muchas comunicaciones promocionales son inofensivas, algunas llamadas buscan engañar a las personas para obtener información personal o bancaria. Entre las prácticas más comunes se encuentra la suplantación de identidad, mediante la cual los delincuentes se hacen pasar por instituciones legítimas. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, desde 2020 cerca del 70% de los habitantes del país ha sido vulnerable a este tipo de comunicaciones.

Rechazar y bloquear las llamadas de spam es fundamental para reducir el riesgo de fraude, evitar que tu número circule entre redes de ciberdelincuentes y preservar tu tranquilidad frente al acoso telefónico.

Cómo detener las llamadas no deseadas

En Android: Desde la aplicación Teléfono, accede al historial de llamadas, mantén presionado el número sospechoso y selecciona “Bloquear” o “Agregar a la lista negra”. También puedes activar el filtro de llamadas no deseadas desde la configuración.

En iPhone: Activa la función “Silenciar llamadas desconocidas” desde los ajustes de la app Teléfono para que los números no registrados no te interrumpan.

Registro Público para Evitar Publicidad (Repep)

La Procuraduría Federal del Consumidor ofrece el Repep, un registro que permite disminuir las llamadas publicitarias. El trámite puede realizarse por teléfono o en línea a través del portal oficial de Profeco.

Finalmente, recuerda no proporcionar datos personales o financieros en llamadas sospechosas. Si llegas a ser víctima de una estafa, es importante denunciar ante la Policía Cibernética para recibir orientación y apoyo.

SV