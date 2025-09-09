El público no puede esperar más para vivir la experiencia de la gran presentación del iPhone 17 y conocer la innovación y tecnología que hay detrás de este dispositivo, que pertenece a una de las marcas más reconocidas del mundo.

El magno evento Apple Event 2025, donde se dará a conocer el iPhone 17, se llevará a cabo hoy, martes 9 de septiembre. Se trata de un evento de talla mundial, organizado por Apple en distintas épocas del año, para revelar sus nuevos productos, servicios y actualizaciones de software.

El acontecimiento de hoy, 9 de septiembre, es especial, ya que se espera que la compañía presente su nueva línea de iPhones, junto con otros dispositivos y sistemas operativos.

¿A qué hora es la presentación el iPhone 17?

El Apple Event 2025 esta programado para el día de hoy, 9 de septiembre a las las 10:00 de la mañana, hora del Pacífico (12:00 del mediodía, hora del centro de México).

¿Dónde será el Apple Event, la presentación del iPhone 17?

El evento se llevará a cabo en el Steve Jobs Theater, ubicado en el campus de Apple Park en Cupertino, California. En este espacio de innovación y tecnología asistirán selectos miembros de la prensa e industria, asimismo el público general podrá seguirlo en streaming.

¿Dónde ver el Apple Event 2025?

El evento será transmitido en vivo para el público global a través de múltiples plataformas: el sitio oficial de Apple (apple.com), el canal de YouTube de Apple, la aplicación Apple TV y, para los usuarios de Apple Vision Pro, en sus visores, a las 12:00 del mediodía, hora del centro de México.

