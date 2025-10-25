Halloween 2025: Disfruta tu WhatsApp y llénalo de terror

La temporada más tenebrosa del año está a la vuelta de la esquina y, además de planear tu disfraz o tu maratón de películas de terror, también puedes "vestir" tu WhatsApp para entrar por completo en el espíritu de Halloween.Aunque la app no tiene un modo especial para esta fecha, existe una forma sencilla de personalizarla con ayuda de un launcher y algunas imágenes temáticas. Aquí te contamos cómo hacerlo paso a paso.Antes de comenzar con el proceso, necesitarás dos cosas:Con eso listo, podrás comenzar a personalizar tu WhatsApp.Así, cada vez que abras tus conversaciones verás el fondo de la conversación con un toque de misterio.Tu teclado ahora combinará con el ambiente oscuro y misterioso de la temporada.¡Listo! Ahora el ícono de tu app también tiene su propio disfraz.Es importante saber que WhatsApp no permite oficialmente el uso de aplicaciones de terceros para modificar su apariencia, así que el último paso es completamente opcional y bajo tu responsabilidad.Por otro lado, también debes saber que Kevin Barry, creador original de Nova Launcher, confirmó recientemente su salida de la empresa, lo que podría significar que la aplicación deje de recibir actualizaciones y, con el tiempo, quede obsoleta. Pero, mientras la app aparezca en la Play Store, podrás seguir usándola.Con estos simples trucos, tu WhatsApp quedará más aterrador que nunca.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA