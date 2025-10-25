Profeco alerta por fallo en más de 9 mil lavadoras

Este jueves pasado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) junto con la empresa Techtronic Industries emitió una alerta para el retiro del mercado y reparación de 9 mil 14 lavadoras a presión por el riesgo de expulsión forzada de partes, derivado de que el condensador del producto puede sobrecalentarse y reventar.

En un comunicado, la dependencia, que defiende los derechos de los consumidores, señaló que la situación afecta a más de 9 mil lavadoras a presión marca Ryobi modelo RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y modelo RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.

La Profeco advirtió que derivado de la falla podría haber "lesiones graves" en los usuarios.

Sin embargo, la empresa precisó que hasta el 27 de agosto no tenía reportes de lesiones e incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero "en Estados Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32 casos de lesiones".

Ante ello, Techtronic Industriales indicó que se pondrá en contacto con los y las propietarias vía correo electrónico para pedir que dejen de utilizar las lavadoras de manera inmediata.

También solicitó a posibles dueños verificar en la liga https://www.ryobitools.com/pages/recall-pressure-washer si están incluidas en esta retirada.

La Profeco señaló que el proveedor enviará de forma gratuita un kit de reparación con instrucciones de instalación y un condensador de repuesto.

La empresa dispuso como medios de contacto con los usuarios el teléfono 800 843 1111 y la página web.

