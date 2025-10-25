Cometa Lemmon 2025: Tips esenciales para fotografiar el fenómeno astronómico

Este sábado, el cielo brillará con la aparición del cuerpo celeste C/2025 A6, conocido comúnmente como Cometa Lemmon.Este suceso se perfila como uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año, pues este cometa visita el Sistema Solar aproximadamente cada mil 350 años, lo que implica que no volverá a ser visible hasta dentro de un milenio, convirtiéndose en una oportunidad irrepetible para los aficionados a la astronomía.Según el portal especializado Star Walk, el periodo ideal para admirar el Cometa Lemmon desde México será entre este sábado y el martes 28 de octubre.Entre estas fechas, el cuerpo celeste se situará bastante alto en el horizonte y alcanzará su brillo máximo, asegurando una luminosidad apreciable desde cualquier parte del territorio nacional bajo cielos despejados.Según información del mismo medio citado, en México, el Cometa Lemmon se podrá encontrar en el horizonte occidental entre las 18:30 y las 20:15 horas, variando un poco según la región del país.Si quieres guardar un recuerdo del paso de este cuerpo celeste, un evento único en la vida, puedes encontrar algunos consejos prácticos para prepararte para fotografiar al Cometa Lemmon los siguientes días, según Astronomy Magazine:La siguiente configuración es general y podrá variar según el modelo de tu cámara y el equipo que uses; sin embargo, puedes utilizarla como base y modificar según tus observaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP