Cometa Lemmon 2025: Tips esenciales para fotografiar el fenómeno astronómico

Este sábado, el cielo brillará con la aparición del cuerpo celeste C/2025 A6, conocido comúnmente como Cometa Lemmon.

Este suceso se perfila como uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año, pues este cometa visita el Sistema Solar aproximadamente cada mil 350 años , lo que implica que no volverá a ser visible hasta dentro de un milenio, convirtiéndose en una oportunidad irrepetible para los aficionados a la astronomía.

Según el portal especializado Star Walk, el periodo ideal para admirar el Cometa Lemmon desde México será entre este sábado y el martes 28 de octubre.

Entre estas fechas, el cuerpo celeste se situará bastante alto en el horizonte y alcanzará su brillo máximo, asegurando una luminosidad apreciable desde cualquier parte del territorio nacional bajo cielos despejados.

¿A qué hora ver el Cometa Lemmon este 25 de octubre?

Según información del mismo medio citado, en México, el Cometa Lemmon se podrá encontrar en el horizonte occidental entre las 18:30 y las 20:15 horas , variando un poco según la región del país.

Consejos prácticos para poder fotografiarlo

Si quieres guardar un recuerdo del paso de este cuerpo celeste, un evento único en la vida, puedes encontrar algunos consejos prácticos para prepararte para fotografiar al Cometa Lemmon los siguientes días, según Astronomy Magazine:

Elige bien el lugar y el momento.

Usa un tripié.

Busca cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica.

Consulta apps o plataformas astronómicas para ubicar su posición exacta.

Llega antes del anochecer, para que puedas montar tu equipo con calma.

Utiliza un disparador remoto o temporizador para evitar vibraciones.

Haz pruebas y ajusta el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación según sea necesario.

Experimenta con tus fotografías, está bien si a la primera no te sale.

Incluye referencias terrestres —como árboles, montañas, personas o edificios lejanos— para dar escala y contexto.

Usa la regla de los tercios: coloca el cometa fuera del centro para una composición más atractiva.

Configuración recomendada

La siguiente configuración es general y podrá variar según el modelo de tu cámara y el equipo que uses; sin embargo, puedes utilizarla como base y modificar según tus observaciones :

Modo: Manual

ISO: 1600 - 3200

Apertura de diafragma: f/2.8 - f/4

Velocidad de obturación: 10 - 20 segundos

Balance de blancos: 4000 a 5000 K

Temporizador/disparador remoto: Activado

