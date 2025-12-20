Fortnite lanza Pacific Break y anuncia su Festival de Invierno 2025

El pasado 29 de noviembre, Fortnite, el videojuego battle royale desarrollado por Epic Games, concluyó una nueva etapa de su contenido para dar paso al séptimo capítulo de la temporada, titulado Pacific Break. Esta actualización incorporó artículos exclusivos a la tienda del juego, además de la llegada de nuevas skins para los jugadores.

Junto con el lanzamiento de este capítulo, Fortnite anunció la realización de su Festival de Invierno 2025, un evento especial con temática navideña que ofrecerá múltiples recompensas. Durante esta celebración de fin de año, los usuarios podrán obtener skins especiales y accesorios temáticos, como parte de los obsequios que el videojuego tiene preparados para su comunidad.

¿Qué colaboraciones se aproximan?

El pasado 15 de diciembre, Fortnite publicó algunas pistas de las sorpresas que llegarían con el Festival de Invierno de este año. En el video compartido en la plataforma de Instagram se puede ver una hermosa escena navideña en una habitación, llena de regalos y un gran árbol decorado con esferas rojas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fueron unos pares de calcetines que colgaban en la chimenea del lugar, pues estas mostraban el logo de las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuf, confirmando su próxima colaboración con el universo mágico de Harry Potter.

Luego de tanta expectativa generada, el jueves 18 de diciembre finalmente se revelaron los atuendos que llegarán con las colaboraciones de esta temporada navideña, destacando los personalizables del famoso mago. Junto a él, llegará el "Teniente Invierno", un adorable hámster peludo que trae muchos regalos para Navidad.

Otra de las colaboraciones que despertó la curiosidad de los jugadores fue con la cantante virtual Hatsune Miku, con su estilo "Snow Miku", un atuendo que sin duda ha sido el mejor regalo para los fans de la celebridad musical. Asimismo se esperan nuevos estilos en la tienda, como "Santabrina" de la cantante Sabrina Carpenter.

Por otro lado, hay dos grandes colaboraciones que se han anunciado hasta el momento. La primera es con la serie animada Bob Esponja, donde destaca el skin de esta adorable y traviesa esponja amarilla. Otra colaboración que está dando de qué hablar es con el anime japonés Bleach, con skins exclusivos de Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida y Orihime Inoue.

¿Qué regalos llegarán con este festival invernal?

El Festival de Invierno traerá un total de 14 regalos este año, cada uno de ellos se podrá abrir todos los días hasta el próximo domingo 4 de enero a las 20:00 horas en la "Cabaña de Regalos" del juego. Entre los accesorios y regalos destaca: la mochila retro "Regalo personal", la mochila retro "Pingüi festivo", el pico "Labris de oro" y el pico "Bate festivo".

