WIFI: ¿Cómo evitar que mi módem sea hackeado?

¿Sabías que el módem del WiFi almacena tu historial de navegación? Pues esta es una realidad y significa que todos los portales que consultas, el contenido que ves y las búsquedas que haces quedan registrados en él.

El módem no recopila dicha información para espiarte, sino que lo hace para obtener un diagnóstico de red y solucionar los posibles problemas de conectividad.

Lee también: WhastApp se despide de estos celulares en 2026

Y por eso mismo, implica el riesgo de que sea hackeado por personas externas para obtener tus datos . Por eso aquí te decimos cómo eliminar el historial, una medida simple pero que aumenta tu nivel de ciberseguridad.

¿Por qué tu historial de WiFi queda guardado en el módem?

Como lo mencionamos anteriormente, el historial de navegación se guarda en el módem con la finalidad de resolver problemas en la conexión: algunos datos que almacena son direcciones IP visitadas, intentos de acceso no autorizados, archivos de configuración y credenciales.

El problema es que, por la naturaleza de esta información, el módem es un blanco llamativo para los hackers. Incluso, de acuerdo con Avast, aunque navegues con el “Modo Incógnito” tus búsquedas pueden ser consultadas por los ciberdelincuentes.

Por eso, esta empresa de software y antivirus sugiere eliminar el historial del WiFi mínimo una vez al mes. El proceso es el siguiente:

Entra a tu navegador web y en la barra de búsqueda escribe la dirección IP de tu módem.

Inicia sesión y busca el apartado "Configuración". Por lo regular, el usuario y la contraseña se encuentran en la etiqueta del router.

Adentro, busca y selecciona “Configuración avanzada” y luego “Sistema”.

Posteriormente, oprime “Registro del sistema” y da clic en “Borrar todo”. Se removerán los correos, contraseñas, cuentas bancarias, contactos y muchos datos más.

Te puede interesar: Científicos creen que esta luna de Saturno podría albergar vida extraterrestre

¿Cómo saber si tu WiFi ha sido hackeado?

Norton, empresa de seguridad digital, señala en un artículo que existen señales que te advierten sobre un hackeo al módem del WiFi. Por ejemplo:

Si presentas problemas para acceder a la configuración del router.

Si no puedes conectarte a tu red o la conexión es deficiente.

Si tu navegador te redirige a sitios que no quieres consultar.

Si hay direcciones IP o dispositivos ajenos conectados a tu WiFi.

Si tu celular presenta anomalías como descargas o actualizaciones no autorizadas por ti.

En cualquier caso, la recomendación es cambiar la contraseña del módem. Y, si el problema persiste, ponte en contacto con tu proveedor de Internet para que lo resetee o haga el cambio del aparato.

Recuerda que actualizar tu módem de manera periódica también le brinda protección contra ciberataques. Y, desde luego, no olvides eliminar el historial para mantener seguros tus datos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS