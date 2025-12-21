¿Perdiste tu control remoto o dejo de funionar? No te preocupes porque tu celular puede reemplazarlo para que no te veas en la necesidad de comprar uno nuevo.

Adoptar los dispositivos móviles como un control es una práctica atractiva, en especial, para quienes buscan comodidad al momento de disfrutar sus películas y shows favoritos. Por eso, a continuación te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo configurar el celular para usarlo como control remoto?

Además de la comodidad y generar una menor cantidad de basura electrónica, hoy en día existen personas que prefieren controlar su televisor desde el celular. Esto es bastante sencillo porque hay aplicaciones que permiten vincular ambos artefactos.

Otra ventaja es que, prácticamente, cualquier celular, sin importar su sistema operativo,tiene funciones inteligentes para controlar una televisión. A continuación, te compartimos los métodos:

Sensor Infrarrojo (IR)

Varios dispositivos cuentan con un sensor IR, que convierte el calor generado por los aparatos electrónicos en señales energéticas y sirve para activar ciertas acciones, por ejemplo, hacer que el celular pueda enviar comandos a la TV para cambiar de canal, encenderlo o apagarlo, etcétera.

Los dispositivos Xiaomi, Huawei y Motorola cuentan con este sensor y lo único que debes hacer para utilizarlo es descargar la app “Control remoto TV”, que tiene una calificación de 4.7/5 en Play Store.

Una vez descargada, realiza la vinculación conectando el control digital (tu celular) con la misma red WiFi del televisor.

Solo considera que la mayoría de estas apps suelen contener publicidad.

Android TV

De acuerdo con el Centro de ayuda de Google, si tu celular y pantalla cuentan con este sistema operativo, puedes hacer estos pasos para conseguir un control remoto digital: