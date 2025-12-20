Conoce los mejores comandos secretos de Alexa y cómo desbloquearlos

Alexa se ha consolidado como una de las asistentes virtuales más populares en los hogares mexicanos. Desde consultar el clima hasta controlar dispositivos inteligentes, sus funciones básicas son ampliamente conocidas.

No obstante, más allá de los comandos habituales, la asistente de Amazon cuenta con herramientas poco conocidas que suelen pasar desapercibidas. Se trata de funciones ocultas que no requieren configuraciones especiales ni trucos avanzados, sino únicamente conocer la forma correcta de activarlas.

Según el Centro de ayuda de Amazon, muchas de estas opciones vienen habilitadas de manera predeterminada, aunque rara vez se utilizan debido a que no son evidentes para la mayoría de los usuarios.

Por ello, a continuación te compartimos cinco comandos poco conocidos de Alexa y cómo activarlos para aprovechar al máximo tu dispositivo.

Funciones ocultas que pueden mejorar tu experiencia con Alexa

1. Modo susurro

Ideal para no despertar a nadie durante la noche. Cuando hablas en voz baja, Alexa responde también en susurros.

Cómo activarlo: Di: "Alexa, activa el modo susurro" o actívalo desde la app desde "Configuración" y luego "Respuestas de voz".

2. Alexa como traductora en tiempo real

Alexa puede traducir frases completas entre distintos idiomas sin necesidad de apps externas.

Cómo usarlo: Di: "Alexa, traduce ‘buenos días’ al inglés" o "Alexa, ayúdame a traducir" para iniciar el modo conversación.

3. Código de seguridad para compras por voz

Un comando útil para evitar compras accidentales o no autorizadas, especialmente si hay niños en casa.

Cómo activarlo: Desde la app de Alexa entra a "Configuración", luego "Cuenta de Alexa" y "Compras por voz". Ahí establece un código PIN.

4. Alexa como ruido blanco o sonido ambiental

Más allá de la música, Alexa puede reproducir sonidos para dormir o concentrarte.

Cómo usarlo: Di, "Alexa, pon sonido de lluvia", "sonido de ventilador" o "ruido blanco". No requiere skills adicionales.

5. Historial privado por comando de voz

Alexa permite borrar interacciones recientes solo con la voz, sin entrar a la app.

Cómo usarlo: Di: "Alexa, borra lo que acabo de decir" o "Alexa, borra mi historial de hoy".

Aunque Alexa parece sencilla a primera vista, estas funciones demuestran que su potencial va mucho más allá de responder preguntas básicas. El propio Centro de ayuda de Amazon recomienda explorar los ajustes de privacidad y voz para personalizar la experiencia según las necesidades de cada usuario.

