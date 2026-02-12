Jueves, 12 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Filtran juegos que llegan a PlayStation Plus Extra en febrero

Los posibles videojuegos para la PS5 se filtraron en la red antes de su anuncio oficial; conoce aquí los títulos más esperados

Por: El Informador

Todos estos títulos para la PS5 estarán accesibles a partir del 17 de febrero. ESPECIAL

En el mundo de los videojuegos, pocas cosas se disponen al azar, tal es el caso de los títulos que llegarán en este mes de febrero para PlayStation Plus Extra y Premium; toma nota que aquí te revelamos los más esperados. 

Todo apunta a que incluye uno de los juegos más importantes de PS5. Según el conocido filtrador billbil-kun —habitual fuente de información en dealabs—, Sony estaría preparando la incorporación de Marvel’s Spider-Man 2 como gran protagonista del catálogo.

Junto a la exitosa aventura de Insomniac, también se sumarían Test Drive Unlimited Solar Crown, centrado en la competición online en PS5, y el aclamado indie español Neva, disponible tanto en PS4 como en PS5. Todos estos títulos estarán accesibles a partir del 17 de febrero.

Acerca de los videojuegos a estrenar

Publicado en octubre de 2023, Spider-Man 2 supuso el tercer gran triunfo de Insomniac dentro del universo Marvel, tras el primer Spider-Man y Spider-Man: Miles Morales. Para esta entrega, Peter Parker y Miles harán frente a Kraven el Cazador y a Venom, se espera que el juego combine un refinadísimo sistema de movimiento y combate.

La llegada del juego al servicio de suscripción se produce tras su estreno en PC en enero de 2025, y en plena expectación por el próximo proyecto del estudio, Marvel: Lobezno, del que podrían mostrarse novedades en el próximo State of Play. 

En su momento, Spider-Man 2 recibió una valoración de 9 sobre 10, destacando por un sistema de desplazamiento sobresaliente, acompañado de combates intensos y bien diseñados.

Por su parte, Neva, lanzado en octubre de 2024, el juego fue muy bien recibido gracias a su cuidada propuesta artística y su mezcla de plataformas y puzles en desplazamiento lateral. 

También obtuvo un 9/10 en su análisis, donde se subrayó su belleza visual, sensibilidad narrativa y la delicadeza de cada detalle, desde el sonido ambiental hasta las secuencias de acción.

AO
 

