Eclipse Solar Anular 2026: Faltan 6 días para el Anillo de Fuego

Ya falta menos para que suceda uno de los fenómenos astronómicos más esperado por los amantes de la astronomía, el eclipse solar anular o también conocido como “anillo de fuego”, el cuál sucederá la próxima semana, siendo más específicos el martes 17 de febrero.

¿Cómo es que se produce este eclipse?

El eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y bloqueando total o parcialmente la luz solar.

Y de acuerdo con datos técnicos de la plataforma especializada Time and Date, la luna se encuentra cerca de su apogeo (el punto más alejado de la tierra), lo que provoca que su disco sea aproximadamente un 1,1 % más pequeño que el solar. En consecuencia, la umbra lunar no alcanza la superficie terrestre; en su lugar, es la antumbra la que toca la tierra, permitiendo que un anillo de luz permanezca visible en el clímax del eclipse.

¿Cuáles son las particularidades de este evento astronómico?

A solo seis días del evento astronómico, la comunidad científica analiza las particularidades de la antumbra lunar y la visibilidad limitada en el hemisferio sur.

La duración y el alcance de este fenómeno presentan características excepcionales. Según cálculos de la NASA el evento completo se extiende por más de cuatro horas (específicamente de las 11:42 a las 14:27 UTC), mientras que la fase máxima de la anularidad alcanza los 2 minutos y 20,9 segundos.

Este eclipse es el número 75 dentro del ciclo Saros 121, una serie que inicia en el año 944 d. C. y que finaliza en junio de 2206. La trayectoria de la anularidad dibuja un corredor de aproximadamente 616 kilómetros de ancho, situado casi exclusivamente sobre regiones remotas de la Antártida y el Océano Antártico.

A diferencia de otros eventos astronómicos recientes, la logística para este 17 de febrero presenta desafíos significativos. Según la división de astrofísica de la NASA, el aislamiento geográfico de la trayectoria y las condiciones logísticas de la Antártida dificultan la realización de campañas científicas presenciales masivas.

¿Se transmitirá en algún lado?

Hasta el momento, no existen anuncios oficiales sobre transmisiones en directo gestionadas por agencias espaciales, aunque se espera que observatorios privados intenten capturar el momento. Es importante reiterar que desde el territorio mexicano no hay visibilidad alguna del fenómeno, ni de forma parcial, debido a la trayectoria orbital de la Luna en esta fecha.

No obstante, la atención de los astrónomos ya se proyecta hacia el segundo semestre del año. De acuerdo con la Unión Astronómica Internacional (IAU), en siete meses (el 12 de agosto de 2026), ocurrirá un eclipse solar total de gran magnitud que cruza Groenlandia, Islandia y España. Para dicho evento, las instituciones científicas ya coordinan programas de divulgación pública.

Por ahora, el "anillo de fuego" de febrero permanece como un espectáculo reservado para las regiones más australes del planeta, recordándonos la precisión matemática de los ciclos celestes que rigen nuestro sistema solar.

