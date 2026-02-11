Miércoles, 11 de Febrero 2026

Vacuna doble viral o triple viral contra el sarampión; ¿cuáles son sus diferencias?

Si bien esta enfermedad no tiene un tratamiento como tal, sí puedes protegerte vacunándote contra el virus 

Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte. CANVA

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, que se puede adquirir a cualquier edad pero es más común entre los infantes o en adultos quienes no la padecieron en su niñez. Es una de las principales causas de muerte entre los niños. 

La mejor forma de protección contra esta enfermedad en los niños es la vacuna triple viral, y para adolescentes y adultos la doble viral, según el Programa Universal de Vacunación.

¿Cuáles son las diferencias entre ambas?

Triple viral

La vacuna triple viral o SPR está hecha de virus vivos atenuados (debilitados), protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdo

Los niños necesitan dos dosis para estar protegidos, la primera es a los 12 meses de edad, y la segunda se les aplica a los 6 años de edad o al ingresar a la escuela primaria. 

La vacuna es segura y poco probable que los infantes presenten reacciones secundarias, y si las hay estas son mínimas, las cuales pueden ser las siguientes:

  • En las primeras 24 o 48 horas después de la inyección puede haber dolor o enrojecimiento en la zona de la aplicación, pero desaparece de forma espontánea, no se requiere tratamiento.
  • Luego de 5 o 12 días puede haber malestar general, escurrimiento de nariz, dolor de cabeza, tos y/o fiebre, e incluso sarpullido que puede estar de dos a tres días, en estos casos no se requiere revisión médica, pues desaparecen poco después. 
  • A los 12 días podría ocurrir inflamación de las glándulas parótidas (paperas o parotiditis), que suelen ser de un solo lado de a cara, dura menos de cuatro días y se resuelve espontáneamente.

Doble viral

La vacuna doble viral o SR se elabora utilizando virus vivos atenuados (debilitados) de sarampión, preparados en células humanas o en células de embrión de pollo y virus vivos atenuados de rubéola, preparados en células humanas.

Protege contra el sarampión y la rubéola, esta se aplica se aplica en el brazo izquierdo mediante una inyección a partir de los 10 años de edad.

Una dosis si el menor no recibió la segunda dosis de triple viral (SRP) a la edad de 6 años, ó dos dosis, si no recibió dosis previa de SR o SRP con intervalo de cuatro semanas entre cada una.

También esta es segura, pero las posibles reacciones secundarias podrían ser:

  • Dolor o enrojecimiento de la zona de aplicación, que se va con los días
  • Fiebre de 38°C a 39°C, sarpullido a los 5 a 12 días después de la aplicación, o inflamación de ganglios (bolitas en el cuello).  
  • Presencia de dolor e inflamación leve de las articulaciones, que pueden ocurrir a los 7-21 días posteriores a la vacunación en mujeres adolescentes y adultas, durante  dos días a dos semanas, son síntomas transitorios.  

