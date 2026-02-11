Vacuna doble viral o triple viral contra el sarampión; ¿cuáles son sus diferencias?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, que se puede adquirir a cualquier edad pero es más común entre los infantes o en adultos quienes no la padecieron en su niñez. Es una de las principales causas de muerte entre los niños. La mejor forma de protección contra esta enfermedad en los niños es la vacuna triple viral, y para adolescentes y adultos la doble viral, según el Programa Universal de Vacunación.La vacuna triple viral o SPR está hecha de virus vivos atenuados (debilitados), protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdoLos niños necesitan dos dosis para estar protegidos, la primera es a los 12 meses de edad, y la segunda se les aplica a los 6 años de edad o al ingresar a la escuela primaria. La vacuna es segura y poco probable que los infantes presenten reacciones secundarias, y si las hay estas son mínimas, las cuales pueden ser las siguientes:La vacuna doble viral o SR se elabora utilizando virus vivos atenuados (debilitados) de sarampión, preparados en células humanas o en células de embrión de pollo y virus vivos atenuados de rubéola, preparados en células humanas.Protege contra el sarampión y la rubéola, esta se aplica se aplica en el brazo izquierdo mediante una inyección a partir de los 10 años de edad.Una dosis si el menor no recibió la segunda dosis de triple viral (SRP) a la edad de 6 años, ó dos dosis, si no recibió dosis previa de SR o SRP con intervalo de cuatro semanas entre cada una.También esta es segura, pero las posibles reacciones secundarias podrían ser:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR