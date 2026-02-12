Estas son las novedades que trae iOS 26.3 al iPhone

Es de nuestro agrado informarte que Apple por fin ha liberado de manera oficial iOS 26.3 para todo el público, una actualización que, si bien se considera "menor" en comparación con la revolución que se espera para iOS 26.4, aun así introduce cambios significativos. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta nueva actualización.

Adiós a las barreras con Android

Una de las funciones más destacables es la facilidad para transferir datos a un móvil Android. A través de la ruta Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone, ahora aparece la opción "Transferir a Android", la cual permite escanear un código QR en el nuevo dispositivo para mover fotos, vídeos, contactos, calendarios y notas de forma sencilla.

Mejor soporte para accesorios de terceros

Los usuarios que utilizan accesorios que no son de Apple encontrarán mejoras notables en esta versión:

Relojes inteligentes: Ahora es posible gestionar de forma más eficiente y fiable las notificaciones en relojes y pulseras de otras marcas desde Ajustes > Notificaciones > Reenvío de notificaciones.

Ahora es posible gestionar de forma más eficiente y fiable las notificaciones en relojes y pulseras de otras marcas desde Ajustes > Notificaciones > Reenvío de notificaciones. Auriculares: Varias funciones que antes eran exclusivas de los AirPods ahora se abren a terceros, como el emparejamiento rápido al acercar el estuche al iPhone y el cambio automático de conexión entre dispositivos (por ejemplo, del iPhone al Mac) dependiendo de cuál se esté usando.

Privacidad y ajustes visuales

Uno de los puntos a destacar del nuevo iOS 26.3, es su introducción a un nuevo ajuste de privacidad de ubicación, el cual permite limitar la precisión que recibe la red móvil, enviando solo una zona general en lugar de una ubicación exacta. Esta función, que no afecta a la precisión de las apps ni a los servicios de emergencia, está limitada inicialmente a modelos con módem 5G de Apple (como el iPhone 16e y iPhone Air) y a operadoras específicas en ciertos países.

Finalmente, la actualización incluye una nueva organización para los fondos de pantalla, donde las categorías de "Tiempo" y "Astronomía" ahora aparecen separadas, facilitando la personalización del dispositivo.

¿Cómo puedo obtener la actualización de iOS 26.3?

iOS 26.3 está disponible para todos los modelos a partir del iPhone 11 en adelante. Para instalarla, se recomienda contar con una conexión Wi-Fi estable y realizar el proceso habitual desde el menú de Ajustes del dispositivo.

CT