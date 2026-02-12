Casi en vísperas del Día del Amor y la Amistad —y de todo lo que este conlleva; promesas que van del cielo a la tierra, amores ilusorios o un quieta soledad—, la Galería Juan Soriano propone una pausa incómoda, pues este sábado 14 de febrero, en punto del mediodía, inaugurará: “¿Por qué creímos que todo esto era amor?”, una exposición de la artista mexico-americana Angelina Fernández, bajo la curaduría de Yuriko Cortés.

Desde una estética nupcial que oscila entre lo lúdico y lo crítico, la artista desmonta las estructuras normativas —principalmente heterosexuales— que sostienen la idea del “final feliz” y revela contratos, expectativas y lo que denomina “violencias suaves” que organizan la vida en pareja.

La exposición se articula a partir de 13 obras principales en las que convergen performance, instalación, objetos, pintura, video y archivo. El núcleo del proyecto es el performance “The heterosexual wedding industrial complex” (2026), concebido como un dispositivo escénico dividido en cuatro estaciones.

En ellas, el espectador transita por distintos momentos del ritual matrimonial, enfrentando símbolos y prácticas que suelen asumirse como naturales.

El recorrido se complementa con tres piezas-objeto en forma de “juegos” escultóricos, un registro documental en polaroids y certificados que simulan pruebas de autenticidad amorosa, un videoarte interactivo y una serie pictórica compuesta por 11 pinturas —nueve acrílicos y dos óleos— que reinterpretan escenas tradicionales de boda desde una mirada crítica.

A ello se suma un archivo participativo proyectado de cartas anónimas y una serie de 10 fotografías.

¿Quién es Angelina Fernández?

Angelina Fernández se formó en artes plásticas en la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase; estudió cine en el Centro de Diseño, Cine y Televisión en la Ciudad de México. Tal formación le ha permitido transitar entre disciplinas pictóricas, fílmicas, de cerámica y costura.

Radica en Guadalajara y dirige el colectivo de difusión artística contemporánea Grupo Reflector; también produce el podcast “Visita de Estudio”, donde dialoga con creadores locales acerca de sus procesos y búsquedas.

“¿Por qué creímos que todo esto era amor?” puede visitarse de forma gratuita hasta el 17 de mayo en la Galería Juan Soriano, ubicada en Constituyentes 21, en el centro de Guadalajara, en un horario de martes a sábado en horario de 11:00 a 17:00 horas.

