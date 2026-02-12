¿De cuánto es la multa por estacionarse en un paso peatonal?

En Guadalajara hay dos cosas que suelen ser bien sabidas, la primera es que la cultura vial de la ciudad es muy cuestionable y, la segunda, que las multas llegan sin avisar; por estacionarse en línea amarilla, por invadir la ciclovía, por no usar el cinturón de seguridad, por andar mirando el teléfono es vez de la calle, por pararse en un paso peatonal o de cebra.

Lejos de caer en el enojo, si existe un reglamento vial, es por algo. Debemos entender que las ciudades —en un escenario ideal— son funcionales y accesibles primero para los peatones, después para los autos. Estacionar un auto en zonas limitadas para el uso de la gente, además de traerte un buen multón, denota una gran falta de respeto. Quién sabe, quizá en un futuro, lejos de ir en autos voladores, todos vayamos a pie.

Esta es la multa por estacionarse en un paso peatonal

Según informa la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno de Guadalajara, tan solo de enero a noviembre de 2025 se registraron un total de 200 mil 734 sanciones por infringir el reglamento de vialidad, de las cuales, un 43.43% correspondió a dejar los vehículos en línea amarilla o en el cruce de calles.

La dependencia explica que estacionar un auto en el cruce de rayas blancas de una calle quita, en automático, un espacio de camino seguro para las personas, además de que puede restar visibilidad a los automovilistas.

Esta infracción se enmarca dentro de la Clave V —las sanciones más altas en materia de movilidad— que, de cuerdo con la Ley de Ingresos 2026, ronda los 6 mil 362 pesos y enlista:

Estacionarse sobre banqueta.

En lugares para vehículos de emergencia.

En zonas peatonales.

En andadores o sobre ciclovía.

Y todas aquellas malas prácticas que generan condiciones de alto riesgo en la ciudadanía. Otra de las multas más levantadas en Guadalajara es por omitir el pago del estacionamiento en la vía pública, aunque esta última sea más inofensiva.

AO

