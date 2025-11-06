Estas son las nuevas funciones que llegaron a WhatsApp en noviembre 2025

Recientemente, la aplicación de WhatsApp agregó 3 nuevas funciones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y hacer su comunicación más enriquecedora. Si eres usuario de iOS o Android, seguramente ya te habrás dado cuenta.Sin embargo, si aún no sabes cómo utilizarlas, a continuación te lo explicamos. A través de un video y de su canal de difusión, WhatsApp presentó 3 nuevas funciones para aumentar la personalización e interacción entre los usuarios. Dicha función promete facilitar la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerda el nombre de alguno en particular, o cuando tiene demasiados chats y termina perdiéndose. WhatsApp agregó nuevos paquetes de stickers para la temporada, mismos que pueden hacer más expresivos y divertidos a los chats. Si eres amante de la comunicación con recursos gráficos, seguro los disfrutarás. Ya no tendrás que salir de la app para escanear documentos. Con esta tercera novedad podrás digitalizar recibos, tickets, boletos, etcétera, en menos tiempo, de una manera bastante sencilla.Si quieres aprender a utilizar cada una de las nuevas funciones de WhatsApp, a continuación te detallamos cómo: Durante los siguientes meses, WhatsApp estará presentando nuevas funciones y actualizaciones. No te desesperes si no encuentras estas novedades en tu aplicación, recuerda que llegan de manera paulatina. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL