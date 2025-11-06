Estas son las nuevas funciones que llegaron a WhatsApp en noviembre 2025

Recientemente, la aplicación de WhatsApp agregó 3 nuevas funciones , con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y hacer su comunicación más enriquecedora. Si eres usuario de iOS o Android, seguramente ya te habrás dado cuenta.

Sin embargo, si aún no sabes cómo utilizarlas, a continuación te lo explicamos.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp?

A través de un video y de su canal de difusión, WhatsApp presentó 3 nuevas funciones para aumentar la personalización e interacción entre los usuarios.

Búsqueda de grupos

Dicha función promete facilitar la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerda el nombre de alguno en particular, o cuando tiene demasiados chats y termina perdiéndose.

Nuevos stickers

WhatsApp agregó nuevos paquetes de stickers para la temporada , mismos que pueden hacer más expresivos y divertidos a los chats. Si eres amante de la comunicación con recursos gráficos, seguro los disfrutarás.

Escáner de documentos

Ya no tendrás que salir de la app para escanear documentos. Con esta tercera novedad podrás digitalizar recibos, tickets, boletos, etcétera , en menos tiempo, de una manera bastante sencilla.

¿Cómo usar las nuevas funciones de WhatsApp?

Si quieres aprender a utilizar cada una de las nuevas funciones de WhatsApp, a continuación te detallamos cómo:

Búsqueda de grupos: En caso de no recordar el nombre de un grupo, pero si alguno de sus miembros, entra a "Chats" y en el apartado de búsqueda introduce su nombre. Automáticamente, te saldrán los grupos en común.

En caso de no recordar el nombre de un grupo, pero si alguno de sus miembros, entra a "Chats" y en el apartado de búsqueda introduce su nombre. Nuevos stickers: Para utilizar los nuevos stickers de WhatsApp, deberás abrir un chat y presionar el botón de emojis (ubicado en la esquina inferior izquierda). Posteriormente, ve al apartado de stickers y en la barra de abajo encontrarás a todos los nuevos personajes.

ESPECIAL / WHATSAPP

Escáner de documentos: Para escanear documentos desde la aplicación, primero tienes que abrir un chat y después oprime el botón "archivo adjunto" con el ícono de un clip. Luego, ve a "documentos" y en la tercera opción encontrarás "Scanner" . Finalmente, coloca tu documento frente a la cámara y toma una foto. Si lo prefieres, puedes añadirle filtros, cambiar la orientación de la página o compartir el archivo en PDF.

ESPECIAL / WHATSAPP

Durante los siguientes meses, WhatsApp estará presentando nuevas funciones y actualizaciones. No te desesperes si no encuentras estas novedades en tu aplicación, recuerda que llegan de manera paulatina.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL