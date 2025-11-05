Es el primer cometa detectado proveniente de fuera del vecindario solar, el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Chile, fue el encargado de detectar el objeto el pasado primero de Julio y desde entonces toda la comunidad científica ha estado al pendiente del mismo.

Según National Geographic, recientemente las observaciones del conjunto de radiotelescopios ALMA., encendieron las alarmas de los astrónomos, ya que el cometa no se encontraba en donde la gravedad decía que debería estar.

¿Cómo sabemos que 31/ATLAS no acelera de forma natural?

El objeto pasó por el perihelio (el punto más cercano al sol) hace aproximadamente un mes y cerca de este punto se detectó una aceleración de aproximadamente 0.02 milésimas de metro por segundo al cuadrado y en menos de un mes, una sexta parte de su masa total equivalente a más de 5.5 mil millones de toneladas desapareció.

Se asume que el cambio en la masa se debió a la detonación de material volátil a medida que el objeto se acercaba al sol, arrojando una enorme cantidad de restos al espacio. El astrofísico Loeb se ha pronunciado sobre este fenómeno, argumentando que, si en diciembre no se detecta la enorme nube de gas prevista, lo único que queda por considerar es la posibilidad de una fuente de propulsión artificial.

Por su parte el divulgador Brian Cox se ha pronunciado en contra de la idea y defiende estrictamente que el objeto se trata de algo natural.

Por si fuera poco, el objeto presenta un brillo extraordinario, más azul que el sol y aparenta seguir una trayectoria que no coincide con las cadenas gravitacionales del sistema.

Aunque no se puede afirmar con autoridad el por qué en la alteración de la masa del cometa, podemos esperar que se deba a causas naturales, pero de no ser así, podríamos estar presenciando un fenómeno desconocido.

Con información de SUN.

