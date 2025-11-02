En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha logrado avances significativos en el procesamiento y generación de voz. Gracias a esta tecnología, hoy es posible clonar voces humanas con una precisión sorprendente, lo que ha permitido crear narraciones, doblajes y hasta canciones con resultados muy realistas.Sin embargo, este mismo progreso ha sido aprovechado por delincuentes digitales para realizar fraudes telefónicos. Este tipo de estafas buscan manipular emocionalmente a las víctimas con el fin de obtener dinero, datos personales o acceso a cuentas bancarias.Aunque a primera vista pueden parecer difíciles de detectar debido a la exactitud con la que la IA reproduce el tono y las expresiones humanas, existen señales que permiten identificar estas llamadas antes de caer en el engaño.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los estafadores han dejado atrás las llamadas automatizadas o las imitaciones de empleados bancarios para utilizar herramientas de inteligencia artificial que copian la voz de personas reales, imitando su ritmo, entonación y pausas naturales.La dependencia advierte que, a pesar de la sofisticación de estas técnicas, hay comportamientos recurrentes que permiten reconocer una estafa. Entre ellos destacan los intentos por generar angustia o urgencia a través de historias falsas.Aunque las voces generadas con IA suenen auténticas, hay detalles que pueden delatarlas. Si recibes una llamada en la que alguien asegura ser un familiar o amigo que necesita ayuda urgente, lo más recomendable es colgar y contactar directamente a esa persona para confirmar su situación.La Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la SSPC recomienda prestar atención a los siguientes signos de alerta:La mejor forma de evitar caer en una estafa telefónica basada en inteligencia artificial es mantener la calma y verificar siempre la información antes de actuar. No compartas datos personales, contraseñas ni números de cuentas por teléfono, especialmente si la llamada proviene de un número desconocido o si el interlocutor intenta presionarte.La prevención y la desconfianza razonable siguen siendo las herramientas más efectivas frente a las nuevas formas de fraude digital impulsadas por la tecnología.BB