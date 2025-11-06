Microsoft presenta su nueva IA gratuita para generar imágenes realistas; ¿cómo funciona?

La compañía estadounidense de tecnología y programación Microsoft presentó su nueva inteligencia artificial gratuita llamada MAI-Image-1, diseñada para competir con ChatGPT y Gemini en la creación de imágenes realistas.Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, informó a través de su cuenta de X que este nuevo modelo busca destacar principalmente por su rapidez, calidad y precisión, aptitudes que han sido fuertemente criticadas en sus competidores.La aplicación estará disponible en sus plataformas Bing Image Creator y Copilot Audio Expressions, y permitirá crear todo tipo de representaciones con nivel de fotorrealismo.Entre sus características más destacables se encuentra la posibilidad de generar imágenes yvideos de paisajes, animales, alimentos, personas y cualquier objeto, incorporando reflejos, luces, matices y sombras que se asemejan notablemente a la realidad.Además, permite generar imágenes con relación de aspecto 1:1, 3:2 y 2:3 (los mismos que utiliza GPT-4o) y descargarlas con una resolución máxima de 1248 × 832 píxeles.Para utilizar la nueva IA de Microsoft, primero es necesario registrarse y crear una cuenta de Microsoft, o, en su defecto, iniciar sesión con una cuenta existente. Es importante destacar que algunas restricciones del servidor aplican únicamente a usuarios que ingresen con cuentas profesionales o educativas.Una vez dentro, el usuario podrá seleccionar el tipo de imagen que desea generar. La herramienta permite trabajar a partir de una hasta cuatro imágenes precargadas, o bien, crear composiciones desde cero, según las necesidades y la intención creativa del usuario.Para comenzar a crear tus imágenes, solo basta con describir de manera detallada lo que se desea en la imagen, incorporando elementos que hagan que luzca más auténtica.Esta flexibilidad hace posible que cada proyecto se adapte a distintos estilos y niveles de detalle, permitiendo generar imágenes fotorrealistas con resultados sorprendentes.La herramienta está disponible en gran parte del mundo, aunque su despliegue gradual podría impedir que algunos usuarios accedan de inmediato.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP