Si eres fan de la saga Crepúsculo, si te gusta su vibra lluviosa, fría y dramática, y si quieres celebrar el reestreno de las películas en los cines durante este mes de noviembre, también puedes llevar ese estilo a tu WhatsApp.No necesitas esperar a que aparezca Edward bajo el sol para ver destellos: con unos simples ajustes, tu app puede verse tan misteriosa como los bosques de Forks.Aunque WhatsApp no cuenta con un modo oficial inspirado en la película, sí puedes recrear esa estética usando fondos, un teclado personalizado y un launcher. Aquí te explicamos cómo activar tu propio modo "Crepúsculo" en WhatsApp paso a paso.Antes de comenzar, necesitarás:Con eso listo, podrás comenzar a "vampirizar" tu app.Cambia el fondo de tus chats al estilo "Forks":Cada vez que abras tu aplicación sentirás esa atmósfera fría y melancólica, con la que podrás adentrarte en el universo de la saga cada vez que respondas tus mensajes.Personaliza el teclado con tonos vampíricos:Tu teclado ahora tendrá esa vibra helada que caracteriza a los Cullen.Cambia el ícono de WhatsApp (solo Android):Y listo: ahora tu app también tiene su propio "sello vampírico".Es importante mencionar que cambiar el ícono es opcional, ya que WhatsApp no recomienda oficialmente las personalizaciones con apps externas por temas de seguridad.Con información de SUN.