Si eres fan de la saga Crepúsculo, si te gusta su vibra lluviosa, fría y dramática, y si quieres celebrar el reestreno de las películas en los cines durante este mes de noviembre, también puedes llevar ese estilo a tu WhatsApp.

No necesitas esperar a que aparezca Edward bajo el sol para ver destellos: con unos simples ajustes, tu app puede verse tan misteriosa como los bosques de Forks.

Aunque WhatsApp no cuenta con un modo oficial inspirado en la película, sí puedes recrear esa estética usando fondos, un teclado personalizado y un launcher. Aquí te explicamos cómo activar tu propio modo "Crepúsculo" en WhatsApp paso a paso.

Así puedes activar el modo "Crepúsculo" en WhatsApp

Antes de comenzar, necesitarás:

Instalar “Nova Launcher” en tu celular.

Descargar imágenes con estética "Crepúsculo": bosques nublados, tonos azulados, neblina, lluvia, lobos, o incluso fanarts (en formato vertical, horizontal y cuadrado).

Con eso listo, podrás comenzar a "vampirizar" tu app.

Cambia el fondo de tus chats al estilo "Forks":

Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha.

Ve a "Ajustes", luego "Chats" y "Fondo de pantalla".

Selecciona "Cambiar" y "Mis fotos".

Elige una imagen de bosque lluvioso, un cielo gris, o una escena parecida al póster de la película.

Toca "Establecer como fondo de pantalla".

Cada vez que abras tu aplicación sentirás esa atmósfera fría y melancólica, con la que podrás adentrarte en el universo de la saga cada vez que respondas tus mensajes.

Personaliza el teclado con tonos vampíricos:

Abre cualquier chat y toca la barra de texto.

Cuando aparezca el teclado, presiona el engranaje.

Ve a "Tema" y luego “Mis temas”.

Selecciona la imagen horizontal que elegiste: puede ser un fondo con niebla, tonos azul-grisáceos, la silueta de un lobo, o lo que prefieras

Ajusta el brillo para que luzca oscuro, pero legible.

Presiona "Listo".

Tu teclado ahora tendrá esa vibra helada que caracteriza a los Cullen.

Cambia el ícono de WhatsApp (solo Android):

Abre “Nova Launcher”.

Mantén presionado el ícono de WhatsApp.

Toca "Editar", después "Logo" y "Fotos".

Selecciona un PNG con estética "Crepúsculo"

Presiona "Listo".

Y listo: ahora tu app también tiene su propio "sello vampírico".

Es importante mencionar que cambiar el ícono es opcional, ya que WhatsApp no recomienda oficialmente las personalizaciones con apps externas por temas de seguridad.

Con información de SUN.

