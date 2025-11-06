La predicción de Stephen Hawking que tiene relación con el cometa 3I/ATLAS

A casi diez años de su muerte, Stephen Hawking sigue siendo uno de los astrofísicos más importantes y reconocidos del mundo, ya que sus teorías impulsaron grandes avances en el conocimiento del espacio y del sistema solar.

En los últimos días, su nombre volvió a cobrar relevancia tras la aparición del inexplicable cometa 3I/ATLAS, que desde su primer avistamiento se ha convertido en un misterio para científicos e investigadores, quienes aún no logran explicar su inusual comportamiento.

Las dudas aumentaron cuando el cometa atravesó recientemente el perihelio del Sol y comenzó a dirigirse hacia la Tierra, lo que reavivó una inquietante teoría propuesta por Hawking.

De acuerdo con estudios de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), e l 3I/ATLAS se aproximará a su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre. Aunque no representa peligro alguno, su comportamiento ha despertado gran interés.

El físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, explicó que el cuerpo celeste comenzó a moverse de forma anormal en una trayectoria no hiperbólica alrededor del Sol, lo que podría indicar que se trata de una sonda enviada por una civilización inteligente. Según Loeb, esta hipótesis se sustenta en el hecho de que el objeto redujo su velocidad a medida que se acercó al perihelio.

Este hecho ha sido relacionado con una advertencia que Stephen Hawking hizo en 2010 durante un episodio de la serie documental Into the Universe . En aquel momento, el científico advirtió que una posible invasión extraterrestre podría tener consecuencias catastróficas.

“Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría evolucionar hasta convertirse en algo con lo que no querríamos encontrarnos”, expresó.

El científico también consideró que fue un error de la NASA y otras agencias espaciales enviar señales al espacio con información sobre la Tierra , como coordenadas, videos e imágenes, ya que esto podría atraer la atención de civilizaciones desconocidas.

Estas advertencias se vinculan con teorías que sugieren la existencia de comunidades alienígenas ocultas que prefieren permanecer en el anonimato.

Sin embargo, tanto la NASA como la ESA reiteraron que no existe ninguna evidencia de tecnología intergaláctica vinculada al cometa , y que su comportamiento, aunque inusual, es consistente con otros objetos similares observados anteriormente.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la teoría. Las investigaciones continuarán hasta enero de 2026, cuando el cometa se aleje definitivamente del campo de observación.

