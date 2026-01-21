NASA: Se retira la astronauta que quedó nueve meses varada en el espacio

Sunita Williams, una de las astronautas más importantes de la actualidad, anuncio su retiro de la NASA tras tres misiones como tripulante de la Estación Espacial Internacional , en la última de estas habiendo quedado varada en el laboratorio orbital debido a un fallo de la cápsula que debía devolverla a la Tierra.

El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, declaró en un comunicado que " Suni Williams ha sido pionera en los vuelos espaciales tripulados, forjando el futuro de la exploración con su liderazgo a bordo de la Estación Espacial y allanando el camino para las misiones comerciales a la órbita baja terrestre".

“ Su labor en el avance de la ciencia y la tecnología ha sentado las bases para las misiones Artemis a la Luna y el avance hacia Marte, y sus extraordinarios logros seguirán inspirando a generaciones a soñar en grande y a superar los límites de lo posible. Felicitaciones por su merecida jubilación y gracias por su servicio a la NASA y a nuestra nación”, Añadió Isaacman.

Fueron 27 años de hazañas

Durante sus 27 años de trayectoria en la agencia espacial estadounidense, Williams pasó 608 días en el espacio, un hito solo superado por la astronauta de la NASA Peggy Whitson, con 695. Además Williams, de 60 años, es la mujer con más tiempo en caminatas espaciales, con un récord de 62 horas y 6 minutos repartidos en nueve salidas al espacio . También fue la primera persona en correr un maratón en el espacio.

En 2012, Williams despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para una misión de 127 días como miembro de la Expedición 32/33. También se desempeñó como comandante de la estación espacial para la Expedición 33.

Williams realizó tres caminatas espaciales durante la misión para reparar una fuga en un radiador de la estación y reemplazar un componente que alimenta los sistemas de la estación con energía de los paneles solares.

Nueve meses consecutivos en órbita

La astronauta, que abandonó la superficie terrestre por primera vez en 2006, acumuló el mayor número de días en el espacio durante su última misión , que comenzó en junio de 2024. En ella, formó parte junto al también astronauta de la NASA, Barry "Butch" Wilmore, del vuelo de prueba de la capsula Starliner de Boeing a la estación espacial.

Aunque la misión estaba prevista que durase unos pocos días, acabó extendiéndose por nueve meses debido a un problema en la cápsula que iba a trasladar a ambos de vuelta a la Tierra. Los 286 días que Williams y Wilmore pasaron juntos en el espacio los ubican en el sexto lugar de la lista de vuelos espaciales más largos . Wilmore se retiró de la NASA el pasado verano.

"Felicitaciones por tu merecida jubilación y gracias por tu servicio a la NASA y a nuestra nación", sentenció Isaacman en el comunicado.

