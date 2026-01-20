Samsung Galaxy S26 Ultra: Fecha de lanzamiento, características y precio en México

Samsung es una de las compañías más sólidas en materia de avances tecnológicos y telefonía móvil. A lo largo de los años, sus lanzamientos han logrado sobresalir incluso frente a modelos de mayor precio o de gamas superiores , por lo que cada anuncio de un nuevo dispositivo genera gran expectativa entre los usuarios.

Siguiendo la línea Galaxy, el Samsung Galaxy S26 Ultra se perfila como uno de los smartphones más completos y exitosos que podrían lanzarse en 2026 , aun cuando la compañía no ha realizado su presentación oficial.

Te puede interesar: iPhone 18 Pro Max: precio y cuándo sale a la venta en México

No obstante, a partir de supuestas filtraciones, diversos especialistas y conocedores del sector han señalado que Samsung apostaría esta vez por un modelo altamente revolucionario , capaz incluso de opacar a otros dispositivos de alta gama, incluido el iPhone 17.

¿Cuándo se podrá comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Aunque aún no existe una fecha confirmada, se espera que Samsung presente el Galaxy S26 Ultra a finales de febrero de 2026 , durante uno de sus tradicionales eventos Galaxy Unpacked.

Posteriormente , su llegada al mercado mexicano podría darse a inicios de marzo , dependiendo de la disponibilidad y distribución oficial.

¿Cuánto costará el Samsung Galaxy S26 Ultra?

De acuerdo con estimaciones preliminares, el precio del nuevo integrante de la familia Galaxy rondaría los 1,299 dólares. En México, su costo podría ubicarse entre los 23 mil y 26 mil pesos, dependiendo de la versión, capacidad de almacenamiento y configuraciones disponibles.

¿Qué se puede esperar del Samsung Galaxy S26 Ultra?

Las filtraciones apuntan a que uno de sus principales atractivos sería su cámara principal de hasta 200 megapíxeles, acompañada de funciones avanzadas como zoom óptico mejorado, fotografía nocturna optimizada y controles profesionales de imagen.

También se espera que su pantalla marque una diferencia significativa, integrando un panel Dynamic AMOLED 2X de aproximadamente 6.9 pulgadas, con mayor brillo y una experiencia visual superior , especialmente para quienes consumen contenido multimedia.

En cuanto al rendimiento, el dispositivo podría incorporar el Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, además de una batería de mayor capacidad y un sistema de carga rápida más veloz.

Cabe destacar que toda esta información se basa en filtraciones y especulaciones, por lo que aún no ha sido confirmada de manera oficial por Samsung.

Aunque el Samsung Galaxy S26 Ultra aún no ha sido presentado oficialmente, las filtraciones y estimaciones apuntan a que se trataría de uno de los dispositivos más avanzados del mercado en 2026. De confirmarse estas características, Samsung podría consolidar su liderazgo en la gama alta y ofrecer un smartphone capaz de competir, e incluso superar, a otros modelos insignia. Por ahora, habrá que esperar a que la marca revele los detalles oficiales para conocer si las expectativas se cumplen.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP