Filtran 'Sweet Pea': Los auriculares de OpenAI con IA

Luego de la salida de Jony Ive de Apple donde trabajó como jefe de diseño y creó los icónicos diseños de varios de sus productos, fusionara su colectivo startup io con la compañía OpenAI y comenzara a trabajar para ellos en 2025, surgieron muchas expectativas y preguntas sobre qué proyecto podrían lanzar en conjunto.

Y a pesar de que la empresa de inteligencia artificial no ha dado declaraciones al respecto, manteniendo el asunto en secreto, el director de Asuntos Globales de la compañía, Chris Lehane, a través de Axios confirmó que se está trabajando en el primer producto de hardware el cual se estaría anunciado durante el segundo semestre del año.

Por el momento, la compañía liderada por Sam Altman ha dado detalles de qué presentará. Sin embargo, algunas filtraciones sugieren que puede tratarse de un par de auriculares que podrían funcionar con un procesador personalizado de 2 nanómetros y ayudaría a gestionar tareas de IA de forma local, en vez de enviar solicitudes a la nube.

A este dispositivo se le asignó el nombre en código de "Sweet Pea" y se dice que tendrá un diseño único a comparación de los auriculares ya existentes, que se colocaría detrás de la oreja en lugar de adentro. De acuerdo con la publicación de un medio taiwanés, OpenAI estaba explorando la alianza con Luxshare aunque también podrían inclinarse con Foxconn.

El mismo informe señala que OpenAI espera vender alrededor de 50 millones de unidades durante el primer año de ventas; aunque vale la pena considerar que el mercado de auriculares está acaparado por dispositivos importantes de diferentes marcas como los AirPods de Apple o FreeClip de Huawei.

Por otro lado, un desafío importante que enfrentan es la integración con los sistemas operativos y que su sistema de IA funcione de manera adecuada, ya que recordemos que desde hace unos años atrás, startups han trabajado en gadgets con inteligencia artificial que no han logrado el éxito esperado como Humane AI Pin.

KR