Samsung Galaxy A57: ¿cuánto costará y cuándo llegará a México?

Con modelos y dispositivos para todos los bolsillos, Samsung es una de las compañías de innovación tecnológica mejor posicionadas a nivel mundial, ya que su compromiso por ofrecer productos de calidad y accesibles se reafirma con cada nuevo lanzamiento. Todo indica que esta vez no será la excepción, pues durante la primera mitad de 2026 la empresa surcoreana prepara nuevas incorporaciones que prometen revolucionar el mercado de la telefonía móvil.

De acuerdo con supuestas filtraciones y especialistas en tecnología, Samsung lanzaría en los primeros meses de 2026 un nuevo smartphone de gama media que se perfila como una de las mejores opciones para quienes buscan durabilidad, buen rendimiento y un precio más accesible.

El Samsung Galaxy A57 apunta a convertirse en uno de los dispositivos más atractivos del año , ya que, según expertos, mantendría características premium sin salir del rango de precios de la gama media.

Si bien hasta el momento no se han revelado detalles oficiales, las filtraciones de meses anteriores permiten tener una idea de lo que este modelo podría ofrecer. A continuación, te compartimos los detalles.

Características del Samsung Galaxy A57

De acuerdo con los rumores, el Samsung Galaxy A57 destacaría por un grosor de apenas 6.9 milímetros , lo que incluso lo haría más delgado que el Samsung Galaxy S26 Ultra, un modelo de alta gama que también se presentaría este año. Además, se estima que sería aproximadamente 16 gramos más ligero que su antecesor.

En cuanto a su diseño, se prevé que cuente con un marco de aluminio y certificación IP67, que garantiza resistencia al agua y al polvo. También integraría una pantalla de 6.6 pulgadas con Gorilla Glass Victus+, panel Super AMOLED Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 1,900 nits.

El rendimiento estaría a cargo del nuevo procesador Exynos 1680, fabricado en 4 nanómetros y acompañado por la GPU Xclipse 550, lo que representaría un aumento de potencia cercano al 20%.

En memoria, se espera que el Galaxy A57 llegue en versiones de 8 y 12 GB de RAM, eliminando la opción de 6 GB, con almacenamiento interno de 128 o 256 GB.

En el apartado fotográfico, los rumores apuntan a una configuración similar a la generación anterior, con un sensor principal Sony IMX906 de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), un ultra gran angular de 12 megapíxeles, un lente macro de 5 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles.

La batería no presentaría cambios significativos, ya que sería de 5,000 mAh con carga rápida de 45W. En software, el dispositivo llegaría con Android 16 y la capa de personalización One UI 8, además de la promesa de hasta seis años de actualizaciones de seguridad y sistema.

¿Cuándo estará disponible el Samsung Galaxy A57?

Hasta ahora no existe una fecha oficial de lanzamiento; sin embargo, especialistas estiman que el Galaxy A57 podría salir a la venta entre febrero y marzo de 2026, poco antes de la llegada del Galaxy S26.

Se espera que durante un evento Galaxy Unpacked se revele la fecha oficial.

¿Cuál será el precio del Samsung Galaxy A57 en México?

Las estimaciones indican que el nuevo modelo de gama media de Samsung t endría un precio cercano a los 599 dólares, lo que en México se traduciría en un costo aproximado de 12 mil pesos.

No obstante, esta cifra podría variar, ya que los dispositivos de esta gama suelen oscilar entre los 10 mil y 15 mil pesos mexicanos.

Cabe señalar que toda esta información se basa en filtraciones y especulaciones, por lo que aún no ha sido confirmada de manera oficial por Samsung.

De confirmarse estas características, el Samsung Galaxy A57 podría consolidarse como una de las opciones más equilibradas del mercado de gama media en 2026 , al ofrecer un diseño delgado, buen rendimiento, pantalla de alta calidad y soporte prolongado de actualizaciones, todo a un precio accesible.

