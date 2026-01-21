Samsung Galaxy S26 Ultra: Filtran cuáles serán sus nuevos colores

A pocas semanas de su presentación oficial, el Samsung Galaxy S26 Ultra vuelve a colocarse en el centro de la conversación tecnológica, pues nuevas filtraciones han comenzado a revelar detalles clave del próximo buque insignia de la marca surcoreana, y uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la posible paleta de colores con la que llegará al mercado, aunque la compañía no ha confirmado nada, la información ya circula con fuerza entre especialistas y fans.

De acuerdo con imágenes difundidas por la cuenta @SaudiAndroid, el Galaxy S26 Ultra mantendría una línea de diseño continuista respecto a generaciones anteriores.

Las fotografías, que coinciden con filtraciones previas, mostrarían el aspecto del modelo más ambicioso de la serie, aunque no se descarta que se trate de maquetas utilizadas por fabricantes de accesorios.

Entre los rumores que rodean a esta generación también destaca la posible incorporación de imanes en la parte trasera, una característica que recuerda a la estrategia de Apple.

En paralelo, el reconocido filtrador Evan Blass (@evleaks) dio a conocer los que serían los colores elegidos por Samsung para el Galaxy S26 Ultra, según esta información, el dispositivo estaría disponible en seis tonalidades:

Negro

Blanco

Plata

Azul cielo

Violeta cobalto

Oro rosa

La selección apostaría por opciones sobrias y elegantes, sin grandes rupturas frente a la generación anterior y dejando fuera el llamativo color naranja que se había rumoreado.

En cuanto al calendario, los rumores apuntan a que Samsung presentaría oficialmente la familia Galaxy S26 el próximo 25 de febrero en San Francisco.

