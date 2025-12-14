¿Cuándo será la última lluvia de estrellas del 2025?

El 2025 se ha caracterizado por ser un año lleno de sorpresas para la comunidad astronómica, con fenómenos únicos y avistamientos. Este mes de diciembre no se queda atrás, pues se aproxima la lluvia de estrellas que se encargará de cerrar con broche de oro esta etapa.

¿Cuál será la última lluvia de estrellas del 2025?

Se trata de la lluvia de meteoros Úrsidas, que será el último espectáculo del año que promete un avistamiento excepcional para los amantes del cielo.

De acuerdo con el sitio experto Starwalk, la lluvia de meteoros Úrsidas se destaca por su actividad, ya que durante su pico las Úrsidas pueden producir hasta 10 meteoros por hora.

Este año el evento astronómico será del 17 al 26 de diciembre y se prevé que su pico de actividad en el hemisferio norte será durante la noche del 21 al 22 de diciembre.

Además, las condiciones climáticas serán propicias para esta lluvia de meteoros, ya que el pico ocurrirá en medio del cielo oscuro, dos días después de la Luna Nueva.

