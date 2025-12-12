Viernes, 12 de Diciembre 2025

El perfume casero que desinfecta, neutraliza y elimina todos los olores

Los perfumes ambientales caseros se perfilan como una mejor alternativa que los aromatizantes comerciales, ya que están libres de sustancias perjudiciales

Aquí te traemos una mezcla que combina ingredientes que puedes encontrar en casa, que garantiza frescura y un toque aromático único, y, de paso, también desinfecta. ESPECIAL/Canva

En muchas ocasiones, los aromatizantes comerciales no cumplen con las expectativas, pues no logran combatir el mal olor que puede presentarse en los hogares. A esto se le suma el problema de los químicos empleados, los cuales pueden afectar el medio ambiente.

En este escenario, los perfumes ambientales caseros se perfilan como una mejor alternativa, puesto que son opciones más saludables, libres de sustancias perjudiciales y contribuyen a crear un espacio que fomente la armonía y el bienestar.

Aquí te traemos una mezcla que combina ingredientes que puedes encontrar en casa, que garantiza frescura y un toque aromático único, y, de paso, también desinfecta.

¿Cómo preparar un perfume casero para eliminar los malos olores?

Para elaborar el perfume casero que eliminará los malos olores de espacios cerrados necesitarás los siguientes ingredientes:

  • Media taza de vinagre blanco, un aliado para la desinfección de espacios y la neutralización de olores
  • Una cucharada de bicarbonato de sodio, el cual combate las partículas de mal olor
  • Aceites esenciales de tu preferencia, como de limón o lavanda, para aportar un aroma delicioso
  • Dos tazas de agua destilada para diluir la mezcla
  • Atomizador o spray para utilizar el perfume

Pasos:

  1. Vierte el vinagre blanco y la cucharada de bicarbonato en un recipiente amplio y mezcla, luego deja que burbujee un rato.
  2. Agrega el agua destilada y mezcla
  3. Añade de 10 a 15 gotas del aceite esencial elegido. Ten en cuenta que puedes mezclar varios tipos para obtener un aroma personalizado.
  4. Pon la mezcla en el atomizador y agita suavemente

¿Cómo usar el perfume casero?

Esta mezcla es ideal para neutralizar los olores de espacios cerrados del hogar, tales como armarios y baños. Para usar el perfume solo tienes que rociarlo sobre las áreas afectadas.

