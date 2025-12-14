¿Cómo compartir historias de cuentas públicas de Instagram en tu perfil?

Como parte de su actualización más reciente, que busca mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma, Instagram incorporó una nueva función para que las historias de cuentas públicas puedan ser compartidas por otros en las historias de su perfil.

El encargado de dar esta noticia fue Mark Zuckerberg, dueño de Meta, a través de su canal de difusión de Instagram: "La actualización de IG acaba de salir: ahora puedes volver a compartir historias de cuentas públicas en tu propia historia", explicó el CEO de la plataforma.

Con ello, el contenido de historias que se compartan en cuentas públicas podrán tener mayor difusión en otros perfiles de la plataforma.

Paso a paso: cómo compartir historias de cuentas públicas en tu perfil

Usar esta nueva función es muy sencillo. Para ello, solo deberás ingresar a tu cuenta pública favorita y cuando esta comparta una historia que te agrade puedes compartirla en tu perfil siguiendo estos pasos:

Da clic en el botón de enviar. Selecciona la opción de "Agrega a historia". Verás que aparecerá la historia como si fueras a compartir nuevo contenido. Puedes agregarle texto, emojis, música y más. Una vez que esté lista presiona el botón de "Tu historia". De forma inmediata, la historia de la cuenta pública será compartida en tu cuenta de Instagram.

Por el momento, debes saber que no aparece esta opción en todas las cuentas públicas. Esto puede deberse a que aún no se actualiza su aplicación o dichas cuentas han modificado sus restricciones para evitar que el contenido de sus historias sea compartido en otras cuentas.

MB

