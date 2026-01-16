A pesar de que muchos creen que los dispositivos baratos son de baja calidad, lo cierto es que no hace falta comprar el celular más caro o de la gama más alta para obtener una experiencia excepcional.

Uno de los aspectos más valorados, a la hora de adquirir un nuevo teléfono celular, es la calidad de la cámara. La buena noticia es que podemos toparnos con dispositivos de diferentes rangos de precio, que ofrecen mucha calidad y versatilidad en cuanto a la fotografía.

En este sentido, Xiaomi, uno de los gigantes tecnológicos más conocidos por la fabricación de smartphones de alta calidad y precios accesibles, cuenta con dispositivos que destacan en el aspecto fotográfico.

A continuación, te contamos cuál es el dispositivo móvil de Xiaomi que, según expertos, cuenta con un de las mejores cámaras para usar en este 2026.

¿Cuál es el mejor celular Xiaomi para tomar fotos en 2026?

En un mundo repleto de iPhones, que son excelentes dispositivos pero algo sobrevalorados, existe una alternativa que equipara su calidad en cuanto a sistema operativo, al igual que uno de los mejores sistemas fotográficos.

Se trata del Xiaomi 15 Ultra, un teléfono hecho por y para fotógrafos , ya que cuenta con sensor de 1 pulgada, teleobjetivo 4.3x de 200 MP, un segundo teleobjetivo y ultra gran angular de 50 MP.

ESPECIAL / XIAOMI

Este dispositivo móvil es el más ambicioso de Xiaomi en cuanto a la fotografía ; gracias a su cámara cuádruple, en colaboración con Leica, logra asombrar a los usuarios en cuanto a términos técnicos y resultados. Además, la marca ofrece accesorios para potencializar las cámaras, convirtiendo estética y funcionalmente a este teléfono en una cámara Leica clásica.

Otros de los aspectos destacados del Xiaomi 15 Ultra, es el rendimiento con Snapdragon 8 Elite y con una gran capacidad de batería.

