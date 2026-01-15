WhatsApp: ¿Cuándo dejarán de funcionar ChatGPT y Copilot?

La compañía Meta recientemente actualizó sus políticas en las que prohibirá el acceso de proveedores externos de IA y de aprendizaje automático a la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de WhatsApp Business en la aplicación de mensajes.

Lo que significa que los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft, LuzIA, Zapia, Perplexity y otros más que utilizaban las personas para realizar consultas de información, generar contenido o conversar, dejaran de funcionar desde el 15 de enero del presente año.

¿Por qué ya no se podrán utilizar las IA de terceros?

Principalmente Meta comunicó que la razón de esto es para proteger a los usuarios; limitar los posibles riesgos de privacidad, así como de evitar que terceros accedan a datos sensibles y personales a través de integraciones no controladas . Pues mucho de los chatbots de terceros operan fuera de las funciones previstas de la API oficial, provocando que WhatsApp no pueda supervisar ni garantizar las acciones que se realicen.

También está el hecho que supone la carga técnica de los modelos avanzados como lo son ChatGPT y Copilot, ya que estos implican un gran volumen en los contenidos que generan (mensajes, imágenes, audios) llegando a saturar y afectar la velocidad, calidad y estabilidad de la aplicación.

Asimismo existe un interés comercial, pues con los modelos de IA externas al ser gratuitas no generan ganancias para Meta, y WhatsApp Business que se maneja bajo un modelo de monetización, por tanto no les es redituable.

Finalmente se busca que los usuarios de la app de mensajería instantánea utilicen el asistente Meta AI, que pertenece a la misma empresa. De esta forma tendrá control total en lo que respecta a los datos.

¿Qué IA seguirán estando disponibles en WhatsApp?

Además de Meta AI, seguirán estando disponibles los modelos de empresas que utilicen la API para atención al cliente y notificaciones, siempre que su base operativa no radique en la inteligencia artificial conversacional.

