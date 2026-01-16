A partir del 9 de enero de 2026, México comenzó a aplicar de forma obligatoria el registro de líneas de telefonía móvil, un proceso que exige asociar cada número telefónico a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente.

La disposición forma parte de los nuevos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y tiene como objetivo reducir delitos cometidos mediante llamadas y mensajes no identificados.

Con el anuncio de operadores como Telcel, que ya habilitaron plataformas para realizar el registro, surgieron dudas entre los usuarios sobre el alcance del trámite, qué se registra exactamente y cuántas líneas puede tener una persona bajo una misma CURP.

La autoridad ha precisado que la medida no se enfoca en los dispositivos, sino en las líneas telefónicas activas.

¿Cuántas líneas puede tener una persona y qué pasa si se rebasa el límite?

De acuerdo con el artículo 10 de los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una persona física puede registrar hasta diez líneas telefónicas móviles vinculadas a una misma CURP. Este límite aplica para líneas nuevas y existentes, tanto en formato físico como en eSIM, y busca evitar el acaparamiento irregular de chips y la creación masiva de números sin titular identificado.

El tope no aplica a personas morales ni a personas físicas con actividad empresarial, quienes pueden registrar más líneas siempre que estén justificadas por su actividad comercial.

En caso de que una persona física alcance el máximo permitido, los operadores no podrán activar nuevas líneas asociadas a esa CURP, salvo que exista un cambio de régimen fiscal o una justificación documentada conforme a los lineamientos.

Las autoridades han señalado que este esquema forma parte de una estrategia más amplia de control e identificación que pretende equilibrar la seguridad pública con la protección de los datos personales.

El registro obligatorio impacta a millones de usuarios y redefine la forma en que se administran las líneas móviles en México, marcando un nuevo estándar en el uso responsable de las telecomunicaciones.

El registro obligatorio no aplica a los equipos físicos como teléfonos celulares, sino a la línea telefónica asociada a una tarjeta SIM o eSIM. La SIM, conocida como Módulo de Identidad del Suscriptor, es el componente que identifica al usuario dentro de la red móvil y permite realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a internet.

Las personas que adquirieron su número antes del 9 de enero de 2026 cuentan con un plazo de 120 días hábiles para completar el enrolamiento. Para las líneas nuevas, el registro se realiza al momento de la activación. En ambos casos, es necesario presentar una identificación oficial y la CURP, información que será resguardada por las compañías de telefonía bajo esquemas de confidencialidad similares a los ya utilizados en planes de pospago.

El procedimiento debe completarse antes del 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio de 2026, los números no registrados serán suspendidos.

AO



