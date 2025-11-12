Conoce cuáles son los mejores lugares para ver las auroras boreales en México

El pasado martes 11 de noviembre, México fue testigo de un inusual pero fascinante fenómeno natural que dejó maravillados y desconcertados a todos los habitantes de la zona norte del país .

Según se mostró en diferentes videos publicados en redes sociales, estados como Zacatecas y Chihuahua se sorprendieron al visualizar auroras boreales que pintaron el cielo nocturno con destellos de colores vibrantes en tonos verdes, morados y rojos.

Sin embargo, pese a que parece un evento irreal, esta mañana el Servicio de Clima Espacial de México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica de la UNAM confirmó que se trataba del resultado de una fuerte tormenta geomagnética que podría repetir el efecto esta misma noche del miércoles 12 de noviembre.

El comunicado del SCIESMEX generó la emoción de cientos de mexicanos, quienes ahora podrán disfrutar de un suceso que se pensaba imposible en el país. Por ello, el servicio espacial se dio a la tarea de monitorear la trayectoria del evento y compartir cuáles serán los mejores lugares para poder apreciarlo. A continuación, te los compartimos.

De acuerdo con el Departamento de Geofísica de la UNAM, la aparición de auroras boreales tan al sur del planeta Tierra se debe a una eyección de masa coronal (EMC) proveniente del Sol, así como a un estallido de plasma y radiación que alcanzó nuestro mundo y alteró su campo magnético.

Los registros obtenidos por el SCIESMEX indicaron que la llamada tormenta geomagnética alcanzó una intensidad de G4 (severa), lo suficiente para que las conocidas luces polares pudieran observarse desde diferentes estados del país .

El instituto destacó que los sitios con mejor vista serán los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León y Baja California.

No obstante, señaló que debido a la contaminación lumínica es posible que en algunas ciudades el efecto no sea tan intenso como lo será en áreas rurales , por lo que recomendó buscar lugares alejados de la luz y, preferentemente, que estén en zonas elevadas.

También indicó que resultará más efectivo mirar hacia el norte del horizonte y consultar los índices de actividad geomagnética (nivel Kp) en sitios especializados para identificar las horas de mayor actividad en cada localidad.

Además, informó que, aunque este evento no representa ningún peligro para el ser humano, puede afectar las comunicaciones por radio, la navegación GPS y las redes eléctricas.

Si quieres obtener más información sobre este y otros fenómenos naturales en México, puedes consultar la página oficial del SCIESMEX a través del siguiente enlace: https://www.sciesmex.unam.mx/ o bien seguirlos en sus redes sociales @UNAM_MX.

�� Aurora boreal visible desde México.

El fenómeno se debe a una tormenta geomagnética provocada por la actividad del Sol.

Se han registrado avistamientos en el norte del país y podría repetirse esta noche con una nueva oleada solar.

El Servicio de Clima Espacial México… pic.twitter.com/ye4ypl4JcA— UNAM (@UNAM_MX) November 12, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP