La UNAM alerta posibles afectaciones a telecomunicaciones y satélites por intensa actividad solar

El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Servicio de Clima Espacial México (Sciesmex), informó este martes sobre la posibilidad de que la reciente intensificación de la actividad solar cause interferencias en satélites y sistemas de telecomunicaciones. Sin embargo, aclaró que estos fenómenos no representan un peligro para la salud humana.

“Las características de este evento le brindan la capacidad de alterar temporalmente el campo magnético y atmósfera de la Tierra”, reporta el Servicio de Clima Espacial mexicano.

Aunque es importante resaltar que el evento no representa un riesgo para la salud humana, estas alteraciones pueden tener efectos en sistemas de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, internet, sistemas de posicionamiento y navegación; así como impactos menores en sistemas de distribución de energía eléctrica de potencia, operación de satélites.

“Los datos preliminares sugieren que este fenómeno NO representa un riesgo para la seguridad nacional, sin embargo esto requiere ser confirmado” declara el SCIESMEX y señala que se debe supervisar la evolución del evento.

En el comunicado, se incluye una amplia descripción técnica de la actividad solar registrada y de los sistemas utilizados para recabar la información. En donde se describe el uso de una red de satélites utilizados cada uno para medir un parámetro distinto, desde la cantidad de masa que expulsa el sol durante las explosiones, hasta la velocidad a la que esta materia viaja por el espacio.

También podemos apreciar las condiciones en las que se encontraba el sol previo al evento , en donde se pueden apreciar las zonas de alta y baja densidad, por donde fluye viento solar rápido y caliente.

En la figura se muestra una composición de imágenes de la atmósfera (corona) solar. Las regiones brillantes son zonas de alta densidad, mientras que las regiones oscuras, son zonas de baja densidad de partículas. ESPECIAL/SOLARMONITOR.ORG

En cuanto a los sistemas GPS y GNSS, puntualizó que la actividad solar podría afectar principalmente su precisión y sincronización.

Finalmente, el Sciesmex aseguró que mantiene un monitoreo permanente y se encuentra en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil.

Con información de EFE

TG