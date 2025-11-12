Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo alcanzará su punto máximo?

Desde el pasado 6 de noviembre, el cielo ha sido testigo de la lluvia meteoros Leónidas, un fenómeno astronómico que está fascinando a los amantes de la astronomía. Las Leónidas seguirá iluminando la noche hasta el día 30 de este mes y, muy pronto alcanzarán su punto máximo; a continuación te decimos todo lo que necesitas saber para que no perderte esta fecha.

De acuerdo a National Geographic, gracias a la Luna Menguante -que solo estará iluminada en un 9%- se podrá presenciar este gran espectáculo en óptimas condiciones de oscuridad. La lluvia de meteoros se origina de la constelación de Leo y destaca por su impresionante velocidad, desplazándose a 71 kilómetros por segundo y dejando en su trayecto un rastro de hasta 15 meteoros por hora.

¿Cuándo será su punto máximo?

Según el portal astronómico Star Walk, el punto máximo ocurrirá el próximo lunes, 17 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas GMT (12:00 horas, tiempo del centro de México); no obstante, también será visible con gran intensidad durante las noches del 16 y 18 de noviembre.

¿Qué es la lluvia de meteoros Leónidas?

La lluvia de meteoros Leónidas es un fenómeno astronómico que ocurre cuando fragmentos de roca espacial ingresan a la atmósfera terrestre. Al entrar, generan fricción con el aire, lo que sobrecalienta los fragmentos y produce el brillo que observamos como una estrella fugaz, explica la NASA.

Cabe mencionar que el resplandor que ilumina todo el cielo nocturno no proviene de la roca en sí, sino del aire caliente que brilla a su alrededor al atravesar la atmósfera. Por lo tanto, cuando muchos meteoros entran a la Tierra al mismo tiempo, se produce una lluvia de meteoros.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros Leónidas?

Para observar este asombroso fenómeno astronómico, se recomienda estar al tanto del pronóstico del clima para prevenir cualquier cambio meteorológico. Evita los lugares con contaminación lumínica y elige zonas abiertas. Lleva ropa adecuada, mantas, bebidas calientes y una silla reclinable para disfrutar del espectáculo con comodidad.

Por otro lado, para mantenerte informado y monitorear el evento, puedes descargar alguna aplicación astronómica en tu celular. Finalmente, si deseas capturar la lluvia de meteoros puedes llevar algún equipo fotográfico profesional.

