Nodavirus: qué se sabe sobre los síntomas y formas de contagio en humanos

El Nodavirus de mortalidad encubierta o Covert Mortality Nodavirus (CMNV) es un virus que originalmente se identificó en especies acuáticas, especialmente camarones de cultivo, y recientemente ha llamado la atención por investigaciones que analizan una posible relación con casos de enfermedad ocular en humanos. Es un tema emergente y todavía en estudio.El CMNV pertenece al grupo de los nodavirus y fue descrito inicialmente como una causa importante de pérdidas en la industria acuícola, sobre todo en Asia. Se detectó primero en camarones como Litopenaeus vannamei (camarón blanco del Pacífico). En animales acuáticos produce mortalidad "encubierta" o silenciosa, es decir, muertes graduales sin señales evidentes al inicio.En 2026, publicaciones científicas reportaron una asociación entre este virus y una enfermedad ocular en humanos llamada uveítis anterior viral hipertensiva ocular persistente (POH-VAU), lo que ha generado interés sanitario. Aún se siguen estudiando vías de transmisión, alcance real y frecuencia.Los síntomas descritos en los casos asociados a investigación ocular incluyen:No existe todavía una guía definitiva de contagio comunitario general. Los reportes iniciales señalan mayor frecuencia en personas con:Esto no significa que comer pescado o mariscos cocidos normalmente implique el mismo riesgo; la evidencia se centra más en contacto ocupacional o manipulación directa.Medidas prudentes si manipulas mariscos o pescado crudo::En cocina:Si trabajas en acuicultura:Por ahora, para la población general, no hay evidencia de una pandemia ni contagio masivo humano. Es un hallazgo científico emergente que necesita más confirmación y vigilancia epidemiológica. La mayor atención se centra en personas con exposición frecuente a animales acuáticos crudos.Consulta a un oftalmólogo o médico si presentas:Con información de Genomic characterization of covert mortality nodavirus from farming shrimp