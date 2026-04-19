Nodavirus: qué se sabe sobre los síntomas y formas de contagio en humanos

En animales acuáticos produce mortalidad “encubierta” o silenciosa, es decir, muertes graduales sin señales evidentes al inicio

Por: Brenda Barragán

Por ahora, para la población general, no hay evidencia de una pandemia ni contagio masivo humano. Es un hallazgo científico emergente que necesita más confirmación y vigilancia epidemiológica.

El Nodavirus de mortalidad encubierta o Covert Mortality Nodavirus (CMNV) es un virus que originalmente se identificó en especies acuáticas, especialmente camarones de cultivo, y recientemente ha llamado la atención por investigaciones que analizan una posible relación con casos de enfermedad ocular en humanos. Es un tema emergente y todavía en estudio.

El CMNV pertenece al grupo de los nodavirus y fue descrito inicialmente como una causa importante de pérdidas en la industria acuícola, sobre todo en Asia. Se detectó primero en camarones como Litopenaeus vannamei (camarón blanco del Pacífico). En animales acuáticos produce mortalidad “encubierta” o silenciosa, es decir, muertes graduales sin señales evidentes al inicio.

En 2026, publicaciones científicas reportaron una asociación entre este virus y una enfermedad ocular en humanos llamada uveítis anterior viral hipertensiva ocular persistente (POH-VAU), lo que ha generado interés sanitario. Aún se siguen estudiando vías de transmisión, alcance real y frecuencia.

LEE: Las heces de las ballenas son indispensables para la vida en los océanos

Síntomas reportados en humanos

Los síntomas descritos en los casos asociados a investigación ocular incluyen:

  • Visión borrosa
  • Ojo rojo persistente
  • Dolor ocular
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Sensación de presión en el ojo
  • Episodios repetidos de inflamación ocular
  • En casos severos, riesgo de daño visual si no se atiende oportunamente

¿Cómo se puede contraer el Nodavirus en humanos?

No existe todavía una guía definitiva de contagio comunitario general. Los reportes iniciales señalan mayor frecuencia en personas con:

  • Contacto directo con animales acuáticos vivos o crudos
  • Manipulación de mariscos/pescados sin protección
  • Trabajo en acuicultura o mercados de productos marinos
  • Exposición repetida a ambientes acuáticos contaminados

Esto no significa que comer pescado o mariscos cocidos normalmente implique el mismo riesgo; la evidencia se centra más en contacto ocupacional o manipulación directa.

Cómo reducir riesgos

Medidas prudentes si manipulas mariscos o pescado crudo::

  • Lava manos con agua y jabón después de tocarlos.
  • Evita tocarte los ojos.
  • Usa guantes si trabajas con productos crudos.
  • Usa protección ocular en entornos de salpicaduras.
En cocina:

  • Cocina bien mariscos y pescados.
  • Lava superficies y utensilios después de manipular crudos.
  • Separa alimentos crudos de cocidos.

Si trabajas en acuicultura:

  • Sigue protocolos sanitarios.
  • Usa gafas protectoras.
  • Desinfecta equipo compartido.

Por ahora, para la población general, no hay evidencia de una pandemia ni contagio masivo humano. Es un hallazgo científico emergente que necesita más confirmación y vigilancia epidemiológica. La mayor atención se centra en personas con exposición frecuente a animales acuáticos crudos.

Cuándo buscar atención médica

Consulta a un oftalmólogo o médico si presentas:

  • Ojo rojo persistente
  • Dolor ocular
  • Sensibilidad intensa a la luz
  • Visión borrosa repentina
  • Disminución visual

LEE: Estudio revela causa del deterioro cardíaco por la edad

Con información de Genomic characterization of covert mortality nodavirus from farming shrimp

