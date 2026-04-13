Beca Benito Juárez 2026: arranca entrega de pago doble y este es el CALENDARIO oficial

Durante el mes de abril de 2026, millones de estudiantes en México comenzarán a recibir los recursos correspondientes a los apoyos educativos del Gobierno federal, marcando un momento crucial para la economía de las familias. Las autoridades han confirmado que arranca la entrega del esperado pago doble, el cual beneficiará tanto a los alumnos inscritos en la Beca Benito Juárez de nivel medio superior como a los universitarios que forman parte de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Para garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos en las sucursales bancarias, las autoridades han publicado el calendario oficial que detalla las fechas exactas de depósito según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Este depósito acumulado representa una inyección económica significativa para los estudiantes de escuelas públicas en todo el territorio nacional. En el caso de los alumnos de bachillerato o preparatoria que cuentan con la Beca Benito Juárez, el monto a recibir será de 3 mil 800 pesos, lo que equivale a la suma de dos bimestres de mil 900 pesos cada uno. Por su parte, los universitarios adscritos al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro percibirán un total de 11 mil 600 pesos, correspondientes a dos periodos de 5 mil 800 pesos. Estos recursos son depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando que el dinero llegue a los jóvenes sin ningún tipo de intermediarios.

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¿Por qué se realiza un pago doble de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La decisión de agrupar los depósitos en una sola exhibición durante este mes no obedece a un bono extraordinario, sino a una reestructuración en la logística de los programas sociales. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el pago doble se debe a que durante el primer bimestre del año (enero-febrero) se llevó a cabo un proceso administrativo indispensable. Una vez que se completó, se autorizó la liberación conjunta de los recursos de enero-febrero y marzo-abril, permitiendo regularizar la entrega de los apoyos.

El objetivo principal de esta estrategia financiera es reducir los índices de deserción escolar y fomentar la permanencia de los jóvenes en las aulas, brindándoles las herramientas necesarias para cubrir sus gastos de transporte, materiales didácticos y alimentación.

Este depósito acumulado representa una inyección económica significativa para los estudiantes de escuelas públicas en todo el territorio nacional. ESPECIAL/Banco del Bienestar

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Las autoridades han hecho un llamado a los beneficiarios para que administren de manera responsable este ingreso acumulado, recordando que el dinero depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar está completamente seguro.

No es obligatorio retirar la totalidad de los fondos el mismo día en que se refleja el saldo, ya que la cuenta funciona como cualquier otra tarjeta de débito, permitiendo realizar compras en establecimientos o guardar el dinero el tiempo que sea necesario.

Calendario oficial del pago doble de Beca Benito Juárez por apellido

Para evitar aglomeraciones y largas filas en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, la dispersión de los fondos se realizará de manera escalonada. El calendario oficial establece que los depósitos comenzarán a reflejarse a partir de este lunes 13 de abril, siguiendo un estricto orden alfabético basado en la primera letra del apellido paterno del estudiante.

A, B | Lunes 13 de abril

C | Martes 14

D, E, F | Miércoles 15

G | Jueves 16

H, I, J, K, L | Viernes 17

M | Lunes 20

N, Ñ, O, P, Q | Martes 21

R | Miércoles 22

S | Jueves 23

T, U, V, W, X, Y, Z | Viernes 24

Calendario oficial del pago doble de Beca Benito Juárez. ESPECIAL/Banco del Bienestar

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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