¿Cómo encontrar cámaras ocultas en una habitación de hotel con tu celular?

¿Sabías que revisar la habitación con tu celular en una habitación de hotel puede ayudarte a detectar cámaras ocultas?

Aunque los casos de cámaras ocultas en hoteles o alojamientos temporales no son frecuentes, el riesgo existe y la prevención se ha vuelto una medida clave.

Gracias a los sensores y herramientas que hoy integran la mayoría de los celulares, es posible realizar una revisión básica de la habitación y detectar posibles dispositivos de espionaje, sin necesidad de equipos especializados.

¿Cómo saber si hay cámaras ocultas en tu habitación de hotel?

Detecta luz infrarroja con la cámara del celular

Muchas cámaras ocultas utilizan iluminación infrarroja para grabar en la oscuridad. Esta luz no es visible para el ojo humano, pero sí puede ser captada por la cámara del teléfono, especialmente la frontal.

Para probarlo, apaga las luces de la habitación, cierra las cortinas y abre la cámara de tu celular.

Recorre con calma zonas estratégicas como detectores de humo, relojes, enchufes, repisas y espejos.

Si observas pequeños puntos brillantes o destellos que no se perciben a simple vista, podrían corresponder a una cámara infrarroja oculta.

Usa la linterna para localizar lentes reflectantes

Apaga todas las luces, enciende la linterna y apunta hacia objetos sospechosos mientras observas desde la cámara de tu dispositivo.

Las lentes de las cámaras suelen reflejar la luz de una manera muy particular, generando un destello pequeño y brillante.

Este truco es más efectivo en celulares de gama media o alta por la tecnología de sus sensores, pero puede funcionar en la mayoría de los celulares si se realiza con paciencia y atención al detalle.

Escanea la red WiFi del hotel

Muchas cámaras espía modernas se conectan a la red WiFi para transmitir imágenes en tiempo real.

Aplicaciones como Fing o Network Scanner, que cuentan con reseñas de 4.5 y 4.6 estrellas en Play Store, permiten analizar la red y mostrar todos los dispositivos conectados.

Tras conectarte al WiFi del hotel, realiza un escaneo y revisa si aparecen nombres genéricos o sospechosos como "IP Camera", "Webcam" o dispositivos sin fabricante identificado.

Aunque no es una prueba definitiva, sí es una señal para investigar más a fondo ciertos puntos de la habitación.

Busca interferencias durante una llamada

Algunas cámaras emiten señales electromagnéticas que pueden interferir con las llamadas telefónicas.

Un método menos conocido pero útil, consiste en realizar una llamada y caminar por la habitación mientras prestas atención a ruidos extraños o interferencias inusuales.

Si detectas alteraciones claras en zonas específicas, revisa esos puntos para descartar espionaje.

Inspección visual y revisión de objetos comunes

Finalmente, revisa objetos que apunten directamente a la cama o al baño (como despertadores, enchufes, cargadores, peluches o decoraciones).

Observa si hay orificios pequeños o ubicaciones poco lógicas. En el caso de los espejos, puedes hacer la prueba del reflejo: coloca un dedo sobre el vidrio; si no hay espacio entre tu dedo y su reflejo, podría tratarse de un espejo bidireccional.

¿Qué debo hacer si encuentro una cámara oculta?

Si detectas o sospechas la presencia de una cámara, no la toques ni la manipules. Documenta la situación con fotografías, informa de inmediato a la administración del hotel y solicita una solución, por ejemplo, el cambio de habitación. Si no recibes la respuesta adecuada, reporta el hecho a las autoridades, ya que la grabación sin consentimiento es una violación a la privacidad. En espacios públicos, primero verifica si la instalación forma parte de un sistema de seguridad autorizado.

La tecnología que llevamos en el bolsillo puede convertirse en una aliada clave para proteger nuestra intimidad. Realizar una revisión básica con el celular al llegar a un hotel o alojamiento temporal no toma más de unos minutos y puede brindarte mayor tranquilidad durante tu estancia.

