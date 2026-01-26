Apple presenta nuevo AirTag; este es su precio en México

Apple presentó la segunda generación de su popular rastreador AirTag, con mejoras sustanciales en alcance, precisión y volumen de sonido, así como funciones pensadas para hacer más fácil recuperar objetos perdidos.El nuevo AirTag, que conserva la icónica forma circular y su tamaño compacto, incorpora ahora un chip de banda ultraancha de segunda generación —el mismo que Apple emplea en sus iPhone 17, iPhone Air y recientes modelos de Apple Watch—, lo que permite que la función Rastreo Preciso (Precision Finding) guíe al usuario hacia sus pertenencias desde hasta 50% más lejos que la generación anterior.Además, el altavoz interno es 50% más potente, facilitando escuchar la señal de ubicación incluso en espacios más amplios o con ruido ambiental.La conectividad Bluetooth también ha sido actualizada para expandir el rango de localización, y Apple ha reforzado la integración con su red Encontrar (Find My), la cual utiliza millones de dispositivos Apple alrededor del mundo para reportar la ubicación de accesorios extraviados con privacidad y seguridad.La segunda generación de AirTag ya está disponible para ordenar desde este lunes en la tienda en línea de Apple y la app Apple Store, y se espera que llegue a las tiendas físicas de Apple y distribuidores autorizados en los próximos días.En México, la página oficial de Apple ya muestra el AirTag de nueva generación como un producto "Nuevo", aunque no indica aún fechas específicas de envío o entrega para el país, por lo que los usuarios deben estar al tanto de nuevas actualizaciones.Los precios listados en la tienda Apple México son los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL