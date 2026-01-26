Lunes, 26 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Apple presenta nuevo AirTag; este es su precio en México

La segunda generación del rastreador AirTag viene con varias mejoras significativas

Por: SUN .

La nueva generación de AirTag es presentado por Apple. ESPECIAL / APPLE

La nueva generación de AirTag es presentado por Apple. ESPECIAL / APPLE

Apple presentó la segunda generación de su popular rastreador AirTag, con mejoras sustanciales en alcance, precisión y volumen de sonido, así como funciones pensadas para hacer más fácil recuperar objetos perdidos.

El nuevo AirTag, que conserva la icónica forma circular y su tamaño compacto, incorpora ahora un chip de banda ultraancha de segunda generación —el mismo que Apple emplea en sus iPhone 17, iPhone Air y recientes modelos de Apple Watch—, lo que permite que la función Rastreo Preciso (Precision Finding) guíe al usuario hacia sus pertenencias desde hasta 50% más lejos que la generación anterior.

Además, el altavoz interno es 50% más potente, facilitando escuchar la señal de ubicación incluso en espacios más amplios o con ruido ambiental.

La conectividad Bluetooth también ha sido actualizada para expandir el rango de localización, y Apple ha reforzado la integración con su red Encontrar (Find My), la cual utiliza millones de dispositivos Apple alrededor del mundo para reportar la ubicación de accesorios extraviados con privacidad y seguridad.

Lee: ¿Qué es una eSIM y cómo activarla? La nueva manera de mantenerte siempre conectado

La segunda generación de AirTag ya está disponible para ordenar desde este lunes en la tienda en línea de Apple y la app Apple Store, y se espera que llegue a las tiendas físicas de Apple y distribuidores autorizados en los próximos días.

¿Cuál es el precio del AirTag 2 en México?

En México, la página oficial de Apple ya muestra el AirTag de nueva generación como un producto "Nuevo", aunque no indica aún fechas específicas de envío o entrega para el país, por lo que los usuarios deben estar al tanto de nuevas actualizaciones.

ESPECIAL / APPLE 
ESPECIAL / APPLE 

Los precios listados en la tienda Apple México son los siguientes:

  • AirTag (unidad): 599 pesos
  • Paquete de 4 AirTags: mil 999 pesos.

Lee: ¿Cómo encontrar cámaras ocultas en una habitación de hotel con tu celular?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones