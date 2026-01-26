Amazon ha lanzado oficialmente Alexa+, la nueva versión de su asistente de voz potenciada con inteligencia artificial generativa, en México, y ya está disponible para un grupo de usuarios en fase de acceso anticipado. Alexa+ es una evolución del asistente de voz tradicional de Amazon, que integra capacidades avanzadas de IA para hacer las interacciones más naturales, conversacionales y contextuales. Está pensada para comprender mejor el lenguaje de los usuarios, anticiparse a necesidades y realizar tareas más complejas sin tantos comandos predefinidos. En México, Alexa+ se lanzó con precio promocional gratuito para miembros de Amazon Prime durante el Acceso Anticipado, y para quienes no tengan Prime, estará disponible por 399 pesos al mes pasado este periodo inicial.La integración de Alexa+ requiere hardware compatible, y aunque la lista puede expandirse con el tiempo, estos son los dispositivos Echo confirmados que ya reciben o recibirán Alexa+: Altavoces inteligentes Echo: Estos modelos, tanto de pantalla como de solo audio, han sido incluidos en la fase de acceso anticipado de Alexa+ y son capaces de ejecutar la actualización directamente a través de la app Alexa, o desde la tienda de Amazon. Por otro lado, Amazon ha mencionado que planea extender la compatibilidad a otros dispositivos como Fire TV o accesorios Echo Buds más adelante en el año, aunque aún no hay fechas específicas. Si ya tienes un dispositivo Echo compatible, puedes solicitar el acceso anticipado directamente desde la app de Alexa o desde la página de Amazon, y cuando esté disponible recibirás una invitación para activarlo. Para quienes adquieran dispositivos Echo nuevos diseñados especialmente para Alexa+ (como el Echo Dot Max, Echo Studio o las últimas versiones de Echo Show), el asistente con IA viene listo desde el primer uso. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL