Amazon ha lanzado oficialmente Alexa+, la nueva versión de su asistente de voz potenciada con inteligencia artificial generativa, en México, y ya está disponible para un grupo de usuarios en fase de acceso anticipado.

Alexa+ es una evolución del asistente de voz tradicional de Amazon, que integra capacidades avanzadas de IA para hacer las interacciones más naturales, conversacionales y contextuales.

Está pensada para comprender mejor el lenguaje de los usuarios, anticiparse a necesidades y realizar tareas más complejas sin tantos comandos predefinidos.

En México, Alexa+ se lanzó con precio promocional gratuito para miembros de Amazon Prime durante el Acceso Anticipado, y para quienes no tengan Prime, estará disponible por 399 pesos al mes pasado este periodo inicial.

¿Cuáles son los modelos compatibles con Alexa+?

La integración de Alexa+ requiere hardware compatible, y aunque la lista puede expandirse con el tiempo, estos son los dispositivos Echo confirmados que ya reciben o recibirán Alexa+:

Altavoces inteligentes Echo:

Echo Dot

Echo Dot Max

Echo Studio

Echo Pop

Estos modelos, tanto de pantalla como de solo audio, han sido incluidos en la fase de acceso anticipado de Alexa+ y son capaces de ejecutar la actualización directamente a través de la app Alexa, o desde la tienda de Amazon.

Por otro lado, Amazon ha mencionado que planea extender la compatibilidad a otros dispositivos como Fire TV o accesorios Echo Buds más adelante en el año, aunque aún no hay fechas específicas.

Cómo acceder a Alexa+

Si ya tienes un dispositivo Echo compatible, puedes solicitar el acceso anticipado directamente desde la app de Alexa o desde la página de Amazon, y cuando esté disponible recibirás una invitación para activarlo.

Para quienes adquieran dispositivos Echo nuevos diseñados especialmente para Alexa+ (como el Echo Dot Max, Echo Studio o las últimas versiones de Echo Show), el asistente con IA viene listo desde el primer uso.

