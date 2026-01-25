Si tienes plan de renta o Amigo de Telcel, ahora puedes conectar tu mundo con eSIM, la nueva forma de tener tu línea sin necesidad de un chip físico.

La eSIM Telcel es 100% digital: tu número vive dentro de tu celular, sin tarjetas que cambiar ni piezas que se pierdan. Actívala en minutos y disfruta de conectividad inmediata, mayor seguridad y la libertad de cambiar de equipo cuando quieras.

Además, está disponible para todos los usuarios Telcel, sin importar el tipo de plan, y no tiene costo de activación.

¿Qué es una eSIM y por qué deberías tener una?

La eSIM (embedded SIM) es un chip digital integrado en tu dispositivo. Funciona igual que una SIM tradicional, pero sin ocupar espacio físico. Al venir instalada desde fábrica, solo necesitas configurarla para estar conectado a la Red Telcel, con la mayor cobertura y velocidad del país.

Lo mejor es que con eSIM puedes activar tu línea o transferirla a otro equipo sin visitar un centro de atención ni cambiar tarjetas. Todo se hace desde tu celular, en cuestión de minutos.

¿Cómo activar tu eSIM paso a paso?

1. Desde casa

Si tienes un iPhone, puedes usar la opción Transferencia rápida de eSIM para pasar tu línea actual o convertir tu SIM física en una eSIM en segundos.

¿Quieres una línea nueva? Solo entra a eSIM Amigo, sigue las instrucciones y listo: tu línea quedará activa en un equipo compatible.

2. Con apoyo de un asesor

Si prefieres que alguien te acompañe en el proceso, acude al Centro de Atención a Clientes más cercano.

Ahí te ayudarán a activar o transferir tu eSIM sin costo alguno.

Todo lo que necesitas saber sobre eSIM

La activación no tiene costo, y puedes usarla tanto con Planes de Renta como con Amigo de Telcel. Si eliminas tu eSIM por error, simplemente acude a un Centro de Atención y te la repondrán sin problema.

¿Tienes un teléfono nuevo y quieres mover tu línea? Si es un iPhone compatible, puedes hacerlo tú misma desde la función Transferencia rápida de eSIM. Si es otro modelo, el personal de la compañía telefónica puede ayudarte a transferirla en minutos.

Además, la eSIM funciona en más de 123 países, así que podrás seguir conectado incluso cuando viajes al extranjero.

¿No sabes si tu dispositivo es compatible?

Muy fácil: marca *#06# y busca si aparece un código EID; si lo ves, tu equipo puede usar eSIM. También puedes revisar en la lista de modelos compatibles de Telcel o preguntar al fabricante.

Si tu equipo lo compraste con otro operador, verifica que esté desbloqueado. En iPhone, ve a Configuración > General > Información > Bloqueo de operador y asegúrate de que diga “Sin restricciones de SIM”.

¿Instalaste tu eSIM y no tienes servicio?

Antes de preocuparte, revisa esto:

Entra a Configuración > Red celular y confirma que tu línea esté activa.

Verifica que la eSIM Telcel esté configurada como principal para llamadas y datos.

Reinicia tu teléfono para aplicar los ajustes de red.

La conectividad del futuro ya llegó

Sin chips, sin esperas y sin complicaciones. La eSIM Telcel te ofrece la libertad de activar, transferir o cambiar tu línea en minutos, con la confianza de estar siempre conectado.

Actualízate hoy a eSIM, la forma más moderna, rápida y segura de mantener tu mundo en línea.

